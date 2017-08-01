Воспитанник новокузнецкой спортивной школы футбольного клуба «Металлург-Кузбасс» Александр Головин снялся в рекламе «Аэрофлота».

Напомним, Александр Головин — уроженец Калтана, сейчас играет за ЦСКА. В 2016 году его признали лучшим молодым футболистом России.

Помимо нашего земляка, в ролике снялись главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, игроки Алексей Березуцкий, Алан Дзагоев и другие. По сюжету, стюардессы «Аэрофлота» помогают спортсменам на тренировке.

«Безопасность — наше главное правило игры», — утверждают в компании.

Как ранее писал ВашГород.ру, в 2016 году Александр Головин сыграл за сборную России на чемпионате Европы.