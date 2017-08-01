Компьютерные системы телеканала НВО подверглись хакерской атаке.

Как сообщают РиаНовости, неизвестные хакеры взломали компьютерные системы телеканала НВО, выпускающего нашумевший сериал. Им удалось похитить информацию о следующих эпизодах «Игры престолов».

Взломщики собираются обнародовать украденные данные. К слову, похищено 1,5 терабайта информации.

«Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности. Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствам», — прокомментировали в компании.