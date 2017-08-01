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Хакеры рассекретили сценарий «Игры престолов»

Сегодня 09:50
393
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gameofthronescz.ga

Компьютерные системы телеканала НВО подверглись хакерской атаке.

Как сообщают РиаНовости, неизвестные хакеры взломали компьютерные системы телеканала НВО, выпускающего нашумевший сериал. Им удалось похитить информацию о следующих эпизодах «Игры престолов».

Взломщики собираются обнародовать украденные данные. К слову, похищено 1,5 терабайта информации.

«Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности. Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствам», — прокомментировали в компании.

ВашГород.ру ранее рассказывал, кто из героев имеет шансы заполучить Железный трон.

Комментарии 3
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Ветер перемен...
2 4
Сказки про белого бычка показывают. Засериалели уже всё. Это. Рен-ТВ вообще тупой,пропагандонский,продажный канал стал:задолбали с частыми показами Брат,Брат 2, Жмурки,особенности рыбалки, охоты про алкашей. Навального грязью побили **** "Либералом чёрным налим 2",это Пропаренко со своими инопланетянами и агрессивным миром против России,второй появился историк Шишкин, какие-то тайный у Чапман,ещё теперь эти игры престолов. Лучше показали бы как Навальный
"натянул" Якунина. Как в стране набирает обороты анти Путинское настроение,как ишаки чиновники бюджетные деньги разворовывают. Конченое,обсериаленное ТВ.
}8-(
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Хм...
3 1
Сказки про белого бычка показывают. Засериалели уже всё. Это. Рен-ТВ вообще тупой,пропагандонский,продажный канал стал:задолбали с частыми показами Брат,Брат 2, Жмурки,особенности рыбалки, охоты про алкашей. Навального грязью побили **** "Либералом чёрным налим 2",это Пропаренко со своими инопланетянами и агрессивным миром против России,второй появился историк Шишкин, какие-то тайный у Чапман,ещё теперь эти игры престолов. Лучше показали бы как Навальный
"натянул" Якунина. Как в стране набирает обороты анти Путинское настроение,как ишаки чиновники бюджетные деньги разворовывают. Конченое,обсериаленное ТВ.
}8-(
Лучше посмотри как Стрелков натянул Навального
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Ветер перемен...
1 2
Лучше посмотри как Стрелков натянул Навального
Не сочиняй.
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