С 1 января 2018 года профилактические осмотры пациентов будут проходить по-новому.

Из плановой диспансеризации исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи.

В Минздраве объясняют, что эффективность исследования крови и мочи очень низкая. По словам главного эксперта ведомства по профилактической медицине Сергея Бойцова, частота выявляемых отклонений от нормы при проведении общего анализа крови составляет менее 3 процентов. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5 процента. Аналогичная ситуация с анализом мочи.

При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей.

Что касается УЗИ, то это большие трудозатраты и финансовые потери. К тому же далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования.

Там и без диспансеризации очереди не на один день. В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно. Отмечу, что ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации, — рассказал эксперт в интервью «Известиям».

Вместе с тем, как уже писал ВашГород.ру россиян будут чаще обследовать на онкологические заболевания.