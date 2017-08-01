С 1 января 2018 года профилактические осмотры пациентов будут проходить по-новому.
Из плановой диспансеризации исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи.
В Минздраве объясняют, что эффективность исследования крови и мочи очень низкая. По словам главного эксперта ведомства по профилактической медицине Сергея Бойцова, частота выявляемых отклонений от нормы при проведении общего анализа крови составляет менее 3 процентов. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5 процента. Аналогичная ситуация с анализом мочи.
При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей.
Что касается УЗИ, то это большие трудозатраты и финансовые потери. К тому же далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования.
Там и без диспансеризации очереди не на один день. В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно. Отмечу, что ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации, — рассказал эксперт в интервью «Известиям».
Вместе с тем, как уже писал ВашГород.ру россиян будут чаще обследовать на онкологические заболевания.
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Дистанционное лечение и установка диагнозов. Теперь уже анализы не нужны.
Будут лечить по размеру кошелька.
(М-мама, В-врач)
М: какой диагноз?
В: откуда я знаю, подождем дня 3-4. Если простуда - само пройдет. Если нет - еще признаки вылезут и видно будет.
Вот такая диагностика нас и ждет теперь
Столкнулся с этим при проведении плановой операции.
(М-мама, В-врач)
М: какой диагноз?
В: откуда я знаю, подождем дня 3-4. Если простуда - само пройдет. Если нет - еще признаки вылезут и видно будет.
Вот такая диагностика нас и ждет теперь
Дистанционное лечение и установка диагнозов. Теперь уже анализы не нужны.
Будут лечить по размеру кошелька.