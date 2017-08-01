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У россиян не будут брать анализы во время диспансеризации

Сегодня 10:05
943
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yuksekovagundem.org

С 1 января 2018 года профилактические осмотры пациентов будут проходить по-новому.

Из плановой диспансеризации исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи.

В Минздраве объясняют, что эффективность исследования крови и мочи очень низкая. По словам главного эксперта ведомства по профилактической медицине Сергея Бойцова, частота выявляемых отклонений от нормы при проведении общего анализа крови составляет менее 3 процентов. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5 процента. Аналогичная ситуация с анализом мочи.

При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей.

Что касается УЗИ, то это большие трудозатраты и финансовые потери. К тому же далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования.

Там и без диспансеризации очереди не на один день. В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно. Отмечу, что ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации, — рассказал эксперт в интервью «Известиям».

Вместе с тем, как уже писал ВашГород.ру россиян будут чаще обследовать на онкологические заболевания.

Комментарии 9
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Сталин
35 0
Все делается для того чтобы больные нищие быстрее сдохли.

Дистанционное лечение и установка диагнозов. Теперь уже анализы не нужны.

Будут лечить по размеру кошелька.
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Читатель
21 0
Сижу в пятницу в детской поликлинике на Ильинке. Передо мной заходит ребенок с температурой.
(М-мама, В-врач)
М: какой диагноз?
В: откуда я знаю, подождем дня 3-4. Если простуда - само пройдет. Если нет - еще признаки вылезут и видно будет.
Вот такая диагностика нас и ждет теперь
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олег
24 0
да блин пора уже фельшера посадить диспансеризацию проводить на глазок - и текст "не тошнит? голова не кружится? стул нормальный? - здоров!" а дима поправит трусишки и отчитается об очередной оптимизации
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Бусина
33 0
А какой тогда смысл в этой диспансеризации???? А на хрена она нужна-то???? Анализы не будут брать,УЗИ- нет,видимо только устный опрос у пациента, и итог- здоров.
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Блашик
2 1
А какой тогда смысл в этой диспансеризации???? А на хрена она нужна-то???? Анализы не будут брать,УЗИ- нет,видимо только устный опрос у пациента, и итог- здоров.
Да они скорее всего не договаривают.Чтобы лечь на диспансеризацию с тебя потребуют принести с собой те же самые анализы и результаты узи,а без них просто не положат,вот и всё.
Столкнулся с этим при проведении плановой операции.
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вс
6 0
"Можно найти посредственного врача, а можно просто не лечиться"( китайская пословица).Похоже, это наш вариант.
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читатель
3 0
Сижу в пятницу в детской поликлинике на Ильинке. Передо мной заходит ребенок с температурой.
(М-мама, В-врач)
М: какой диагноз?
В: откуда я знаю, подождем дня 3-4. Если простуда - само пройдет. Если нет - еще признаки вылезут и видно будет.
Вот такая диагностика нас и ждет теперь
Вам еще чуток повезло 3-4 дня,мы без диагноза ходили 4 года,пока ребенок не попал в тяжелом состоянии на стол хирурга,и все в той же детской №3 на Ильинке.От Абакумовой В.Н. на поставленные вопросы,только слышно нормативные акты,но думаю прокуратура чуток этот улей встряхнет!!!!!!!!!!!!!!
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жека
3 0
Все делается для того чтобы больные нищие быстрее сдохли.

Дистанционное лечение и установка диагнозов. Теперь уже анализы не нужны.

Будут лечить по размеру кошелька.
Народ молчит, значит доволен)
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Владимир
0 0
Ага и на Вич надо чаще обследовать!
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