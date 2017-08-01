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Эдита Пьеха высказалась о Кузбассе и шахтёрской пенсии

Сегодня 10:03
753
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1tv.ru

Накануне, 31 июля, знаменитая певица Эдита Пьеха отметила 80-летний юбилей.

В большом интервью о своей жизни и музыкальной карьере она не обошла сторонй Кузбасс. На замечание журналиста о том, что сегодня многим пожилым артистам, чтобы сводить концы с концами, приходится выступать, она заявила, что у неё две пенсии.

«Я выступала в Кузбассе, для шахтеров. Рассказывала, что у меня папа двадцать лет под землей провел, умер в 37 лет. Братишка с трудом отпахал на шахте шесть лет и тоже умер, в 17 лет. Мама до замужества работала шесть лет сортировщицей на шахте. Я все это рассказывала со сцены в Кемерово. Концерт посетил Аман Тулеев, цветы от него принесли», — цитирует Эдиту Пьеху Novokuznetsk.su.

Во время следующего концерта в Кемеровской области Эдита Станиславовна узнала, что стала Почётным шахтёром Кузбасса. Поэтому сейчас у неё две пенсии, как у артистки — 17 000 рублей, а как у почётного шахтёра — 25 000 рублей. По словам знаменитости, этого ей вполне хватает.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев нередко награждает российских знаменитостей. Так, певица Надежда Бабкина получила от него золотой знак за заслуги перед городом Кемерово и серебряную каску. Также Бабкину признали почётным гражданином Кемеровской области и почётным профессором Кузбасса. А Анита Цой стала у нас в области почётным работником.

Комментарии 6
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Бусина
59 2
Ну зашибись, "почетный шахтер"!!!!!!!!!! Ниши шахтеры не могут регресс получить, отработав по многу лет, и выйдя на пенсию практически инвалидами, а эта- с барского плеча луноликого, стала шахтершей, блин!!!!!!!!Раздает звания, медали, прямо царь-государь!!! А ей самой-то не стыдно получать эту пенсию шахтерскую???Кусок в горле не застревает, купленный на эти деньги???
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Я так кумекаю:
23 0
Москве и москвичам лизать - это конек наш - на том и стоим !
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Взгляд со стороны
76 0
Ну это, господа, такая оплеуха всем жителям Кузбасса! Нет слов! Еще Пугачевой пусть золотую карету подарит. Вот эти замашки барские не с бюджета должны быть, а с личных доходов этого господина!
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Блашик
42 0
Ну а чего,всё по справедливости,своим скандинавские палки,а нищим московитам материальную помощь.Не зря же говорят ,что Кузбасс территория бобра.

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нет слов.....одни эмоции
13 1
ну эт конечно ПИПЕЦ товарищи!! ни разу в шахте не побывав!! стать почетным шахтером Кузбасса!!!
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Прохожу реабилитацию в столице
2 1
Не ваше холопье дело барина осуждать.Кого захочу - того и обласкаю.Смотрю вообще распоясались без меня.
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