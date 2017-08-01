Накануне, 31 июля, знаменитая певица Эдита Пьеха отметила 80-летний юбилей.

В большом интервью о своей жизни и музыкальной карьере она не обошла сторонй Кузбасс. На замечание журналиста о том, что сегодня многим пожилым артистам, чтобы сводить концы с концами, приходится выступать, она заявила, что у неё две пенсии.

«Я выступала в Кузбассе, для шахтеров. Рассказывала, что у меня папа двадцать лет под землей провел, умер в 37 лет. Братишка с трудом отпахал на шахте шесть лет и тоже умер, в 17 лет. Мама до замужества работала шесть лет сортировщицей на шахте. Я все это рассказывала со сцены в Кемерово. Концерт посетил Аман Тулеев, цветы от него принесли», — цитирует Эдиту Пьеху Novokuznetsk.su.

Во время следующего концерта в Кемеровской области Эдита Станиславовна узнала, что стала Почётным шахтёром Кузбасса. Поэтому сейчас у неё две пенсии, как у артистки — 17 000 рублей, а как у почётного шахтёра — 25 000 рублей. По словам знаменитости, этого ей вполне хватает.