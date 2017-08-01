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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

После публикации на ВашГород.ру новокузнецкое кафе исправило пандус

Сегодня 10:18
368
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

The Dance Cafe в Новокузнецке исправило пандус.

Ранее бдительные новокузнечане заметили, что пандус в заведении почему-то отделили от входа металлической оградкой. Мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья пришлось бы перелезать через неё.

Об этом и других неудобных и нелепых пандусах ВашГород.ру рассказал в своём материале. И вскоре заведение убрало ограду с пандуса. Теперь им могут пользоваться все желающие.

Комментарии 2
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Вильям
5 0
Молодцы! ВГ! и руководство кафе. правильно отреагировали.
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Кам 812
0 0
Вот почему в России нужно говорить и показывать проблемы и язвы неэффективного правления страной, в которой практически каждый чиновник это представитель партии власти. Не буду отрицать, что она состоит из одних паршивых овец, например в Алтайском крае владелец одного завода по производству напитков, состоит в ней, но он из дохода своего предприятия, сделал дороги в селе и в сторону Чуйского тракта, оказывает помощь другим райцентрам. Но таких людей немного.
А сторонники "лидера" что сейчас у власти России, методы у них не конкурентной борьбы, как у Украинских радикалов... запугивание, облавы, то краской обольют...
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