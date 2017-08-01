The Dance Cafe в Новокузнецке исправило пандус.

Ранее бдительные новокузнечане заметили, что пандус в заведении почему-то отделили от входа металлической оградкой. Мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья пришлось бы перелезать через неё.

Об этом и других неудобных и нелепых пандусах ВашГород.ру рассказал в своём материале. И вскоре заведение убрало ограду с пандуса. Теперь им могут пользоваться все желающие.