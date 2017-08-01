После публикации на ВашГород.ру новокузнецкое кафе исправило пандус
Сегодня 10:18
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The Dance Cafe в Новокузнецке исправило пандус.
Ранее бдительные новокузнечане заметили, что пандус в заведении почему-то отделили от входа металлической оградкой. Мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья пришлось бы перелезать через неё.
Об этом и других неудобных и нелепых пандусах ВашГород.ру рассказал в своём материале. И вскоре заведение убрало ограду с пандуса. Теперь им могут пользоваться все желающие.
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А сторонники "лидера" что сейчас у власти России, методы у них не конкурентной борьбы, как у Украинских радикалов... запугивание, облавы, то краской обольют...