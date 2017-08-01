Университету вручили золотую медаль.

Этой награды удостоен СибГИУ — за организацию и высокий уровень подготовки студентов в дисциплинарных Интернет-олимпиадах.

Студенты вуза каждый год принимают участие в открытых международных студенческих Интернет-олимпиадах по физике и математике, информатике, экологии, философии и русскому языку.

Как сообщает novokuznetsk.su, за последние два года испытания в Интернет-олимпиадах прошли более 500 студентов СибГИУ. Из них 15 человек заняли призовые места в региональных турах.

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