В команду пришёл нападающий.

ХК «Металлург» подписал контракт с 23-летним нападающим Игорем Фефеловым. Срок соглашения составит 1 сезон, сообщается на сайте клуба.

Игорь Фефелов — воспитанник московской школы хоккея. Сезон 2016/17 начинал в составе «Сибири», за которую провёл 29 матчей, набрал 1 очко, заработав показатель полезности «-3». Завершал регулярный чемпионат в «Югре». Там он провёл 9 матчей, показатель полезность составил «+1».

Помимо клубов из Новосибирска и Ханты-Мансийска, спортсмен играл в КХЛ за ЦСКА. Всего в лиге провёл 130 матчей, заработал 10 очков, при показателе полезности «+4».

В октябре 2016 года на матче «Кузни» и «Сибири» Игорь Фефелов, выступавший тогда за новосибирцев, был замечен в драке. Он столкнулся в кулачном бою с Кириллом Семёновым.

Ранее ВашГород.ру сообщал об итогах товарищеского матча между «Кузней» и «Сочи».