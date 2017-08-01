В команду пришёл нападающий.
ХК «Металлург» подписал контракт с 23-летним нападающим Игорем Фефеловым. Срок соглашения составит 1 сезон, сообщается на сайте клуба.
Игорь Фефелов — воспитанник московской школы хоккея. Сезон 2016/17 начинал в составе «Сибири», за которую провёл 29 матчей, набрал 1 очко, заработав показатель полезности «-3». Завершал регулярный чемпионат в «Югре». Там он провёл 9 матчей, показатель полезность составил «+1».
Помимо клубов из Новосибирска и Ханты-Мансийска, спортсмен играл в КХЛ за ЦСКА. Всего в лиге провёл 130 матчей, заработал 10 очков, при показателе полезности «+4».
В октябре 2016 года на матче «Кузни» и «Сибири» Игорь Фефелов, выступавший тогда за новосибирцев, был замечен в драке. Он столкнулся в кулачном бою с Кириллом Семёновым.
Ранее ВашГород.ру сообщал об итогах товарищеского матча между «Кузней» и «Сочи».
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