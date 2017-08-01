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В Кемерове появится самый большой в городе линейный парк

Сегодня 10:56
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Бульвар Строителей в Кемерове преобразится.

Сейчас рабочие демонтировали почти все шестиугольные плиты в центральной части бульвара, убрали старые светильники и фонари. Скоро специалисты обустроят прогулочные тротуары, велодорожки и зоны отдыха. Также на месте высадят более 100 деревьев и кустарников, обустроят газоны и клумбы.

Всего облагородят более 13 000 квадратных метров территории, сообщили в администрации Кемерова. А когда ремонт бульвара завершат, в областной столице появится самый большой в городе линейный парк.

Бульвар Строителей в Кемерове меняют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Такая же сейчас проходит в Новокузнецке.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Кемерове также ремонтируют проезжую часть по программе «Безопасные и качественные дороги». Следить за ходом работ можно онлайн, в группе во «ВКонтакте».

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