ОК РУСАЛ объявляет результаты операционной деятельности компании во втором квартале 2017 года .

Алюминий

Объем производства алюминия во втором квартале 2017 года составил 921 тыс. тонн, увеличившись на 1,2% по сравнению с первым кварталом 2017 года. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска алюминия. В целом общая производственная динамика объясняется большим количеством календарных дней в отчетном периоде (91 день во втором квартале 2017 года против 90 дней в первом квартале 2017 года). Коэффициент загрузки мощностей остался на среднем уровне 95%.

Объем реализации алюминия во втором квартале 2017 года составил 1 002 тыс. тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Во втором квартале 2017 года продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС ) существенно увеличились — до 493 тыс. тонн, или на 13,1%, по сравнению с 436 тыс. тонн в первом квартале 2017 года. Таким образом, доля ПДС достигла 49,2% в общем объеме реализации во втором квартале 2017 года по сравнению с 44,3% в первом квартале 2017 года. Такая динамика продаж соответствует стратегии компании по увеличению доли продукции с добавленной стоимостью в общем объеме реализации и является результатом продолжающейся модернизации оборудования и роста эффективности производства.

Средняя цена реализации алюминия во втором квартале 2017 года выросла на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом — до 2 087 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2017 года — до 1 913 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия во втором квартале 2017 года достигла 174 долларов США за тонну, что на 13,7% выше значения этого показателя в предыдущем квартале.

Глинозем

Объем производства глинозема во втором квартале 2017 года составил 1 928 тыс. тонн, увеличившись на 2,1% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Производство на российских заводах обеспечило 36% общего объема выпуска. Производство на глиноземных предприятиях компании соответствовало плановым объемам. Влияние сезонных ремонтных работ на объемы производства на глиноземных предприятиях Windalco, Aughinish и Богословском алюминиевом заводе было компенсировано объемами производства Ачинского глиноземного комбината и Уральского алюминиевого завода.

Рост объемов производства на Николаевском глиноземном заводе и Уральском алюминиевом заводе во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2017 года обусловлен завершением модернизации производственных мощностей на этих глиноземных предприятиях.

Бокситы и нефелиновая руда

Объем добычи бокситов во втором квартале 2017 года составил 3 090 тыс. тонн, увеличившись на 7,7% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Объем добычи нефелиновой руды за отчетный квартал увеличился на 5,2% - до 1 111 тыс. тонн. Объемы добычи на предприятии «Боксит Тимана» и Кия-Шалтырском нефелиновом руднике увеличились на 22,7 и 5,2% соответственно. Рост добычи сырья соответствовал производственным планам Уральского алюминиевого завода и Ачинского глиноземного комбината и сезонному фактору. Объемы добычи Компании бокситов Киндии (Compagnie des Bauxites de Kindia) во втором квартале 2017 года увеличились на 4,6%, что обусловлено осуществленим ремонтных работ и приобретением подвижного состава. Объем добычи Компании бокситов Гайаны (Bauxite Company of Guyana Inc.) снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Обзор рынка

Цены на алюминий на LME в апреле 2017 года достигли 1 962 долларов США за тонну — своего максимального уровня с декабря 2014 года и затем колебались около отметки 1 900 долларов США за тонну в первом полугодии 2017 года. Это связано со стабильным ростом спроса на металл, а также с ожиданиями снижения объемов предложения в Китае на фоне существенного увеличения себестоимости производства.

В первом полугодии 2017 года мировая экономика демонстрировала уверенный рост и увеличение деловой активности. Наиболее высокие темпы наблюдались в странах с развитой экономикой. Основными драйверами спроса на алюминий были растущие потребительские расходы на приобретение автомобилей, товаров длительного пользования, а также инвестиции в основной капитал. Значение индекса PMI в мире остается выше 52,6 пункта, при этом ЕС и Япония лидируют со значениями 57,4 и 52,4 соответственно, а индекс менеджеров по закупкам (ISM) в США закрепился на уровне 52 пункта.

Китайская экономика в первом полугодии 2017 года демонстрировала уверенный рост. Значение индекса PMI в июне 2017 года составило 51,7 пункта, индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin был на уровне 50,4 пункта, в то же время промышленное производство в июне 2017 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП Китая во втором квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2016 года составил 6,9%.

Объем отслеживаемых запасов алюминия в конце июня 2017 года снизился до 3,1 млн тонн, или на 7,5% по сравнению с объемом запасов в конце апреля 2017 года, что соответствует 37 дням потребления против 110 дней потребления в 2015 году. Запасы продолжают снижаться быстрыми темпами.

По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 5,7% по сравнению с первым полугодием 2016 года — до 31,7 млн тонн. Производство алюминия в мире в первом полугодии 2017 года выросло на 11,5% - до 31,8 млн тонн. Таким образом, мировой рынок алюминия находился в сбалансированном состоянии.

По оценкам CRU, спрос на алюминий вне Китая в первом полугодии 2017 года вырос на 3,5% по сравнению с первым полугодием 2016 года — до 14,7 млн тонн. Производство алюминия (включая производство в восьми странах, не предоставляющих отчетность) в первом полугодии 2017 года выросло на 2,3% по сравнению с первым полугодием 2016 года — до 13,5 млн тонн, что обеспечило дефицит на рынке алюминия вне Китая в размере около 1,1 млн тонн.

По оценкам РУСАЛа, спрос на алюминий в самом Китае в первом полугодии 2017 года вырос на 7,5% по сравнению с первым полугодием 2016 года — до 17 млн тонн. Таким образом, профицит на китайском рынке в этот период составил порядка 1,2 млн тонн. Это стало следствием роста производства внутри страны на фоне ввода в эксплуатацию новых мощностей в четвертом квартале 2016 года, а также возобновления производства.

В то же время анонсированные китайским правительством ограничения производства в зимний период, по оценкам РУСАЛа, приведут к сокращению выпуска алюминия в годовом выражении в размере 1,2 млн тонн. Кроме того, с учетом ожидаемой остановки незаконно построенных алюминиевых заводов баланс на алюминиевом рынке Китая улучшится уже во втором полугодии 2017 года, и в 2018 году ситуация на рынке будет еще более устойчивой. По данным агентства SMM, по состоянию на сегодняшний день были остановлены незаконные производства общей мощностью около 1,8 млн тонн, а также прекращено строительство новых объектов общей мощностью 2 млн тонн. По оценкам РУСАЛа, еще 2−3 млн тонн действующих мощностей могут быть закрыты до конца года.

Кроме того, существенное увеличение себестоимости производства алюминия в Китае, основной причиной которого стало повышение цен на углеродное сырье, обусловливает дальнейший рост внутренних цен на алюминий на фоне ожидаемых зимних сокращений. Таким образом, даже в провинциях с традиционно низкой себестоимостью производства алюминия (среди которых Синьцзян и Внутренняя Монголия) себестоимость, включая транспортные расходы, увеличилась в конце июня 2017 года до 13 000 юаней на тонну по сравнению со средним показателем 12 400 юаней на тонну в 2016 году.

[1] Данные по объему производства являются предварительными и могут быть скорректированы в ходе подготовки финансовых результатов за второй квартал 2017 года.

[2] Объем производства алюминия представлен в объеме выпуска товарной продукции (цифра включает данные по всем мощностям, кроме мощностей по переплавке на Волгоградском алюминиевом заводе).

[3] К ПДС относятся алюминиевые сплавы, плоские слитки, цилиндрические слитки, а также алюминий высокой и особой чистоты.

[4] Цена реализации включает три компонента: цену на LME, товарную премию и продуктовую премию.

[5] Цены котировального периода отличаются от котировок LME в режиме реального времени в связи с временным лагом между котировками LME и продажами, а также в связи со спецификой формулы цены в контракте.

[6] Кия-Шалтырский нефелиновый рудник — сырьевая база и подразделение Ачинского глиноземного комбината.

[7] Если не указано иное, источниками данных в разделе «Обзор рынка» являются Bloomberg, CRU, CNIA, IAI, Antaike.

Прогнозные заявления

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по информации пресс-службы «РУСАЛ — Новокузнецк»