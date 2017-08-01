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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Не плюй в колодец: выходки новокузнецких вандалов

Сегодня 12:20
402
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру Novokuznetsk.su centra Kazan.kp.ru

Сожженное пианино — не единственный пострадавший арт-объект. ВашГород.ру вспомнил вандальные выходки новокузнечан.

Особой любовью вандалов пользуется новокузнецкий арт-сквер.

Напомним, в конце июля две девушки подожгли уличное пианино в арт-сквере. Вскоре поджигательниц поймали. Как рассказал ВашГород.ру, на площади возле цирка уже красуется новый музыкальный инструмент.

Напомним, статья «Вандализм» предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Комментарии 4
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Житель
8 2
Сц**ко нелюди. Себе бы голову проломили лучше
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z
1 2
То исть перепахать, весь кубас до экологической катастрофы это не вандализм?
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