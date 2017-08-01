Сожженное пианино — не единственный пострадавший арт-объект. ВашГород.ру вспомнил вандальные выходки новокузнечан.

Особой любовью вандалов пользуется новокузнецкий арт-сквер.

Напомним, в конце июля две девушки подожгли уличное пианино в арт-сквере. Вскоре поджигательниц поймали. Как рассказал ВашГород.ру, на площади возле цирка уже красуется новый музыкальный инструмент.

Напомним, статья «Вандализм» предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.