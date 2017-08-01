Не плюй в колодец: выходки новокузнецких вандалов
Сегодня 12:20
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Сожженное пианино — не единственный пострадавший арт-объект. ВашГород.ру вспомнил вандальные выходки новокузнечан.
Особой любовью вандалов пользуется новокузнецкий арт-сквер.
Напомним, в конце июля две девушки подожгли уличное пианино в арт-сквере. Вскоре поджигательниц поймали. Как рассказал ВашГород.ру, на площади возле цирка уже красуется новый музыкальный инструмент.
Напомним, статья «Вандализм» предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.
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