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Недвижимость и строительство

Путин подписал новый закон о защите дольщиков

Сегодня 11:30
241
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Odinski.ru

Обманутым дольщикам больше не придётся устраивать митинги и голодовки.

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсационном фонде дольщиков, сообщает «Российская газета». Если застройщик не выполнит свои обязательства, то на деньги из фонда клиентам либо дадут выплату, либо достроят дом.

Для защиты россиян внесли дополнительные требования к застройщику. Теперь до долевого строительства допустят не каждую компанию. Застройщик должен иметь на банковском счёте минимум 10% от стоимости всего проекта. Девелопера с долгами, а также другим незаконченным долгостроем, до проекта не допустят. Помимо этого, компания теперь обязана отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Но некоторые эксперты беспокоятся, что новый закон приведёт к разгулу коррупции, а именно, использованию денег из фонда не по назначению.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Как уже писал ВашГород.ру, многие россияне пренебрегают правилами предосторожности при выборе застройщика и становятся обманутыми дольщиками. Жители Новосибирска уже 13 лет не могут дождаться, когда достроят их квартиры на Тульской. В знак протеста они уже несколько раз устраивали голодовку.



Комментарии 2
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жека
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Очередной фонд по сбору денег, организованный путиным. СРО должно по идее, возмещать потери..., а нет только деньги собирает)
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Я так кумекаю:
1 0
Голодовка это самый эффективный метод протеста.
Это наш родной метод устраивающий и сытых и голодных - майдана не будет никогда, а это главное в 21 веке ... для сытых.
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