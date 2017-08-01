Обманутым дольщикам больше не придётся устраивать митинги и голодовки.

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсационном фонде дольщиков, сообщает «Российская газета». Если застройщик не выполнит свои обязательства, то на деньги из фонда клиентам либо дадут выплату, либо достроят дом.

Для защиты россиян внесли дополнительные требования к застройщику. Теперь до долевого строительства допустят не каждую компанию. Застройщик должен иметь на банковском счёте минимум 10% от стоимости всего проекта. Девелопера с долгами, а также другим незаконченным долгостроем, до проекта не допустят. Помимо этого, компания теперь обязана отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Но некоторые эксперты беспокоятся, что новый закон приведёт к разгулу коррупции, а именно, использованию денег из фонда не по назначению.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Как уже писал ВашГород.ру, многие россияне пренебрегают правилами предосторожности при выборе застройщика и становятся обманутыми дольщиками. Жители Новосибирска уже 13 лет не могут дождаться, когда достроят их квартиры на Тульской. В знак протеста они уже несколько раз устраивали голодовку.





