Организмы, обитающие в них, могут вызвать серьёзные заболевания.

К таким выводам пришли немецкие медики и микробиологи. Авторы исследования подсчитали, что в одном кубическом сантиметре губки бактерий живёт примерно в семь раз больше, чем людей на Земле, пишет Индикатор.ру.

Среди микроорганизмов встречаются и родственные довольно опасным бактериям, вызывающим менингит и пневмонию. Один из микроорганизмов, может стать причиной заболеваний у людей с ослабленной иммунной системой, а заодно «отвечает» за характерный неприятных запах губки.

Примечательно, что кипячение или прогревание губки в микроволновой печи не убивает все микробы. Напротив, при проведении этих операций вредных микроорганизмов становится больше. Возможно, это связано с тем, что патогенные организмы более живучи и только выигрывают от гибели менее стойких бактерий.