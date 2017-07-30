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Медики рассказали об опасности губок для мытья посуды

Сегодня 11:42
650
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
businessinsider.in

Организмы, обитающие в них, могут вызвать серьёзные заболевания.

К таким выводам пришли немецкие медики и микробиологи. Авторы исследования подсчитали, что в одном кубическом сантиметре губки бактерий живёт примерно в семь раз больше, чем людей на Земле, пишет Индикатор.ру.

Среди микроорганизмов встречаются и родственные довольно опасным бактериям, вызывающим менингит и пневмонию. Один из микроорганизмов, может стать причиной заболеваний у людей с ослабленной иммунной системой, а заодно «отвечает» за характерный неприятных запах губки.

Примечательно, что кипячение или прогревание губки в микроволновой печи не убивает все микробы. Напротив, при проведении этих операций вредных микроорганизмов становится больше. Возможно, это связано с тем, что патогенные организмы более живучи и только выигрывают от гибели менее стойких бактерий.

Комментарии 6
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Имя есть
24 0
Везет немецким медикам и микробиологам! Им деньги на исследование посудных губок выделяют! Интересно услышать их мнение об унитазных ёршиках )
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stek
6 1
Следующий этап исследований: пересчет бактерий на зубных щетках, в фильтрах пылесосов, половых тряпках и т.д. Главное, чтобы денежка капала......
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Имя есть и у меня
4 0
Везет немецким медикам и микробиологам! Им деньги на исследование посудных губок выделяют! Интересно услышать их мнение об унитазных ёршиках )
Уверен,с ёршиками ситуация полегче. Хоть в организм не попадают бактерии,хотя у кого как. Меня очень интересует мнение учёных о составе воды,которой моется посуда,употребляется,и о продуктах,которые мы кушаем. И на столько ли вредны эти губки в соотношении с тем,что напрямую мы употребляем. Склонен верить,что губка полезней будет
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Галинка
0 0
А еще на нашей коже постоянно живут бактерии,, и не только вредные. И внутри организма тоже :-).
А НЕУМЕРЕННОЕ применение всяческих антибактериальных средств приводит к снижению иммунитета
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Сергей
0 0
Ну если Вы как говориться взяли - что дали, что сказали делать сделали - то и пеняйте на себя - многие и не понимают как медленно от этого умирают.....
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Чел
0 1
Про губки - так это известно было давным давно. Вот так новость... Не новость а старость...
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