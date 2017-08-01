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Куда сходить в Новокузнецке вечером — вопрос дня

Сегодня 11:51
241
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Кристина интересуется, чем в городе можно заняться после работы.

«Куда в городе можно сходить вечером в будни, после работы? Все музеи работают до 17:00—18:00, планетарий тоже, а я только в 18:00 заканчиваю работать. Киношки надоели, в театр не хочу. Хочется чего-то необычного и интересного, может, антикафе какое-нибудь, прикольные клубы по интересам или мероприятия. Тупо в кафешках просиживать не хочется… Подскажите кто-нибудь интересные мероприятия и места, кто знает», — написала девушка.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 7
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нетерпеливый новокузнечанин
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налево
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Смурф
0 6
Картинг или лазертаг. Положительные эмоции гарантированы.
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ДВ
8 0
Картинг или лазертаг. Положительные эмоции гарантированы.
чужим дядям денежку отдавать, конечно... вас доят как коров, а вы и рады...
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ДВ
0 0
парки, скверы... набережная... и никаких торговых центров не надо...
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1 0
парки, скверы... набережная... и никаких торговых центров не надо...
Набережная? Вы о чем? Какая набережная в новокузнецке?

Из парков и скверов у нас в городе только одно единственное место есть - Бульвар Героев, которое построено и спроектировано по НОРМАЛЬНЫМ правилам и нормам времен СССР. Спасибо Юрию Журавкову за это творение.
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Анонимный пользователь
1 0
парки, скверы... набережная... и никаких торговых центров не надо...
Милейший, вы отсюда вообще? Какая набережная? Город не перепутали? У нас максимум есть мост на Левом, но там выхлопы и пылюка...
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Анонимный пользователь
1 8
чужим дядям денежку отдавать, конечно... вас доят как коров, а вы и рады...
Вам бы только поныть да пожаловаться. С таким менталитетом можно и продукты в магазине не покупать, и за электричество не платить, и за интернет.

По теме: Кристина, у нас иногда рок-концерты местные музыканты устраивают. На "Кузницу рока" во "ВКонтакте" подпишитесь.
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