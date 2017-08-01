В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Кристина интересуется, чем в городе можно заняться после работы.

«Куда в городе можно сходить вечером в будни, после работы? Все музеи работают до 17:00—18:00 , планетарий тоже, а я только в 18:00 заканчиваю работать. Киношки надоели, в театр не хочу. Хочется чего-то необычного и интересного, может, антикафе какое-нибудь, прикольные клубы по интересам или мероприятия. Тупо в кафешках просиживать не хочется… Подскажите кто-нибудь интересные мероприятия и места, кто знает», — написала девушка.

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