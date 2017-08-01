Вместо сожжённого накануне уличного пианино в арт-сквере уже красуется другой инструмент.

Напомним, в конце июля две девушки подожгли уличное пианино в арт-сквере. Сейчас поджигательницы пойманы. Вскоре на месте сгоревшего появился новый музыкальный инструмент. Пианино поставил на площади возле цирка новокузнецкий предприниматель, компания Centra по традиции украсила его рисунками.

Как уже сообщал ВашГород.ру, 28 июля местный предприниматель Александр Батурин своими силами установил на площади возле цирка новое пианино.

После установки инструмента его наладил настройщик. А 30 июля была собрана команда художников из сотрудников компании Centra. Пианино стало выглядеть ярче, теперь на нем красуются причудливые котики.