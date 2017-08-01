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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Уличное пианино в Новокузнецке оригинально раскрасили

Сегодня 12:03
348
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
centra

Вместо сожжённого накануне уличного пианино в арт-сквере уже красуется другой инструмент.

Напомним, в конце июля две девушки подожгли уличное пианино в арт-сквере. Сейчас поджигательницы пойманы. Вскоре на месте сгоревшего появился новый музыкальный инструмент. Пианино поставил на площади возле цирка новокузнецкий предприниматель, компания Centra по традиции украсила его рисунками.

Как уже сообщал ВашГород.ру, 28 июля местный предприниматель Александр Батурин своими силами установил на площади возле цирка новое пианино.

После установки инструмента его наладил настройщик. А 30 июля была собрана команда художников из сотрудников компании Centra. Пианино стало выглядеть ярче, теперь на нем красуются причудливые котики.

«Мы, несмотря на непогоду, вместе с коллегами подарили новый внешний вид инструменту. Надеемся, что это уличное пианино ждет более счастливая судьба», — поделилась директор по маркетингу компании Centra.

Комментарии 4
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бревно Ленина
1 5
Век живи, век учись. Понятно, что сжечь пианино - это вандализм. Но вот превратить музыкальный инструмент в пёструю мутню - это облагораживание, это, мля, художественное достижение.
... всё равно дураком помрёшь.
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Меломан
0 0
Теперь один я, но не одинок !
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Мамонт
0 0
А рекламу центры надо было обязательно делать?
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ххх
1 0
Век живи, век учись. Понятно, что сжечь пианино - это вандализм. Но вот превратить музыкальный инструмент в пёструю мутню - это облагораживание, это, мля, художественное достижение.
... всё равно дураком помрёшь.
Тебе Ван Гога что ли вызвать, что ты прикопался? Все правильно разрисовали, котики-актуальная тема, в семейном парке, тем более. Ноешь тут больше всех.
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