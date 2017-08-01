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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Новокузнечане станцевали на крыше бизнес-центра

Сегодня 12:41
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/dance_nvkz

Молодые люди покорили вершину БЦ «Мердиан».

Тренировку на крыше бизнес-центра организовали преподаватели новокузнецкой школы танцев «Time of Dance». Как рассказал ВашГород.ру тренер школы Артём Ярощук, съёмки прошли в пятницу, 28 июля.

Таким образом мы стараемся популяризировать хип-хоп культуру, привлекать молодёжь нашего города к здоровому образу жизни, а также добавить оригинальности нашей школе, — пояснил собеседник.

По его словам, необычная тренировка была первой в биографии «Time of Dance». Опасности она не представляла, поскольку крыша здания оборудована высокими бордюрами.

Комментарии 1
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z
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Вау молодцы!
Пора офисы закрывать там и танц клуб фигачить.
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