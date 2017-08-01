Молодые люди покорили вершину БЦ «Мердиан».

Тренировку на крыше бизнес-центра организовали преподаватели новокузнецкой школы танцев «Time of Dance». Как рассказал ВашГород.ру тренер школы Артём Ярощук, съёмки прошли в пятницу, 28 июля.

Таким образом мы стараемся популяризировать хип-хоп культуру, привлекать молодёжь нашего города к здоровому образу жизни, а также добавить оригинальности нашей школе, — пояснил собеседник.

По его словам, необычная тренировка была первой в биографии «Time of Dance». Опасности она не представляла, поскольку крыша здания оборудована высокими бордюрами.