Роспотребнадзор издал постановление, запрещающее продажу непищевых товаров, содержащих спирт.

Согласно тексту документа, права на торговлю такой продукцией лишаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся розничной торговлей.

Запрет распространяется на непищевую продукцию, пищевые добавки и ароматизаторы, содержащие более 28% этилового спирта в составе. Как сообщает Роспотребнадзор по Кемеровской области, пока продажа приостановлена на 90 дней.

Правило не распространяется на стеклоомывающую жидкость, нежидкую продукцию, а также на товары, содержащие спирт, но исключающие возможность приема их внутрь.