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В Кузбассе приостановили продажу спиртосодержащих непищевых товаров

Сегодня 13:10
567
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Auto.ria.com

Роспотребнадзор издал постановление, запрещающее продажу непищевых товаров, содержащих спирт.

Согласно тексту документа, права на торговлю такой продукцией лишаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся розничной торговлей.

Запрет распространяется на непищевую продукцию, пищевые добавки и ароматизаторы, содержащие более 28% этилового спирта в составе. Как сообщает Роспотребнадзор по Кемеровской области, пока продажа приостановлена на 90 дней.

Правило не распространяется на стеклоомывающую жидкость, нежидкую продукцию, а также на товары, содержащие спирт, но исключающие возможность приема их внутрь.

Комментарии 4
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Житель
9 0
Ну и зачем, спрашивается? Если с заботой о тех, кто пьёт всякую гадость, то вдвойне зачем? Выпиливание биологического мусора зачем останавливать?
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КоляYeti 13956
3 2
Што так? Думают десантники обожрутся того пойла
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Андрей
0 0
Ага духи запретят,которая стоит дороже водки
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