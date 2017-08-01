Роспотребнадзор издал постановление, запрещающее продажу непищевых товаров, содержащих спирт.
Согласно тексту документа, права на торговлю такой продукцией лишаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся розничной торговлей.
Запрет распространяется на непищевую продукцию, пищевые добавки и ароматизаторы, содержащие более 28% этилового спирта в составе. Как сообщает Роспотребнадзор по Кемеровской области, пока продажа приостановлена на 90 дней.
Правило не распространяется на стеклоомывающую жидкость, нежидкую продукцию, а также на товары, содержащие спирт, но исключающие возможность приема их внутрь.
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