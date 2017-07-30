Президент России Владимир Путин подписал новый закон о садоводческих и огороднических товариществах.
Проект наделал немало шума. Как уже сообщал ВашГород.ру, с января 2019 года дачники и садоводы начнут жить и платить по-новому. Из важных моментов в новом законе можно выделить две составляющие: определение границ садоводческого товарищества и оплата взносов.
Так, ранее существовали дачные сообщества и различные кооперативы, а с 2024 года будут только садовые и огороднические товарищества. Если участок принадлежит к первому типу, владелец сможет построить на нём дом. Во втором же случае на земле можно воздвигнуть только хозяйственные постройки.
Также новый закон позволит прописываться на своих садовых участках по умолчанию. Сейчас для этого надо обращаться в суд. Другим послаблением для товариществ станет упрощение организации централизованного водопровода.
Напомним, также члены товарищества с 2019 года начнут платить взносы на банковский счёт, а не в руки председателям. Помимо этого, до 1 января 2018 года надо обязательно зарегистрировать свой дом и участок.
Почитать текст документа можно на сайте «Российской газеты».
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Епт,ну наконец-то Гарант озаботился гражданами-трудящимися, водопровод оне таперь смогут иметь - вот какие чудеса могет творить время,приближаясь к перевыборам на очередной срок "раба на галерах", а газефицировать все регионы враз "народным достоянием" он не могёт? А то ведь сколь у Власти, газ стабильно течет в Забугорье и даже ненавистным бендеровцам, а во многие города и вести России так и не пришёл...
Иди уже в песочницу поиграй, там тебе самое место и, самое главное. там нет "прокремлевских вонючек", коих ты так боишься? :-)))))
"Детский сад на выгуле", мля... :-)))))
Епт,ну наконец-то Гарант озаботился гражданами-трудящимися, водопровод оне таперь смогут иметь - вот какие чудеса могет творить время,приближаясь к перевыборам на очередной срок "раба на галерах", а газефицировать все регионы враз "народным достоянием" он не могёт? А то ведь сколь у Власти, газ стабильно течет в Забугорье и даже ненавистным бендеровцам, а во многие города и вести России так и не пришёл...
"газЕфицировать"......."весТи России", "бЕндеровцам...."
Не, а не могу это коммнентировать.... У меня столько куража нет чтобы это "переварить" сидя на стуле а не валяясь со смеху под столом....
Грамотей, мля...... Неуч, а ну--ка марш в школу....... :-))))
"газЕфицировать"......."весТи России", "бЕндеровцам...."
Не, а не могу это коммнентировать.... У меня столько куража нет чтобы это "переварить" сидя на стуле а не валяясь со смеху под столом....
Грамотей, мля...... Неуч, а ну--ка марш в школу....... :-))))
Расскажи...."умный человек"к чему готовиться людям?
Какие подводные камни?И какие плюсы?
Чо это ты так всполошился??? Что тебя оскорбило....