Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся жара и ясная погода
Недвижимость и строительство

В России одобрили нашумевший закон о дачниках

Сегодня 13:25
1349
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sovetclub.ru

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о садоводческих и огороднических товариществах.

Проект наделал немало шума. Как уже сообщал ВашГород.ру, с января 2019 года дачники и садоводы начнут жить и платить по-новому. Из важных моментов в новом законе можно выделить две составляющие: определение границ садоводческого товарищества и оплата взносов.

Так, ранее существовали дачные сообщества и различные кооперативы, а с 2024 года будут только садовые и огороднические товарищества. Если участок принадлежит к первому типу, владелец сможет построить на нём дом. Во втором же случае на земле можно воздвигнуть только хозяйственные постройки.

Также новый закон позволит прописываться на своих садовых участках по умолчанию. Сейчас для этого надо обращаться в суд. Другим послаблением для товариществ станет упрощение организации централизованного водопровода.

Напомним, также члены товарищества с 2019 года начнут платить взносы на банковский счёт, а не в руки председателям. Помимо этого, до 1 января 2018 года надо обязательно зарегистрировать свой дом и участок.

Почитать текст документа можно на сайте «Российской газеты».

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
КоляYeti 13956
8 0
Епт,ну наконец-то Гарант озаботился гражданами-трудящимися, водопровод оне таперь смогут иметь - вот какие чудеса могет творить время,приближаясь к перевыборам на очередной срок "раба на галерах", а газефицировать все регионы враз "народным достоянием" он не могёт? А то ведь сколь у Власти, газ стабильно течет в Забугорье и даже ненавистным бендеровцам, а во многие города и вести России так и не пришёл...
ответить
аватар
Я так кумекаю:
2 0
"В России" каких только законов не напринимали, а нам их расхлебывать !?
ответить
аватар
Митрич
0 6
КоляYeti:
Епт,ну наконец-то Гарант озаботился гражданами-трудящимися, водопровод оне таперь смогут иметь - вот какие чудеса могет творить время,приближаясь к перевыборам на очередной срок "раба на галерах", а газефицировать все регионы враз "народным достоянием" он не могёт? А то ведь сколь у Власти, газ стабильно течет в Забугорье и даже ненавистным бендеровцам, а во многие города и вести России так и не пришёл...
Ты, дурачок, и в этой теме, как я погляжу, великий спец? Без твоего сарказма ну никак не обойтись?
Иди уже в песочницу поиграй, там тебе самое место и, самое главное. там нет "прокремлевских вонючек", коих ты так боишься? :-)))))

"Детский сад на выгуле", мля... :-)))))
ответить
аватар
Митрич
0 8
КоляYeti:
Епт,ну наконец-то Гарант озаботился гражданами-трудящимися, водопровод оне таперь смогут иметь - вот какие чудеса могет творить время,приближаясь к перевыборам на очередной срок "раба на галерах", а газефицировать все регионы враз "народным достоянием" он не могёт? А то ведь сколь у Власти, газ стабильно течет в Забугорье и даже ненавистным бендеровцам, а во многие города и вести России так и не пришёл...
Вдогонку:

"газЕфицировать"......."весТи России", "бЕндеровцам...."

Не, а не могу это коммнентировать.... У меня столько куража нет чтобы это "переварить" сидя на стуле а не валяясь со смеху под столом....
Грамотей, мля...... Неуч, а ну--ка марш в школу....... :-))))
ответить
аватар
чс
0 0
Нехило поимеют на деньги всех владеющих клочком земли. И что такое упрощенное изьятие земель.
ответить
аватар
Акрихин
0 1
Вдогонку:

"газЕфицировать"......."весТи России", "бЕндеровцам...."

Не, а не могу это коммнентировать.... У меня столько куража нет чтобы это "переварить" сидя на стуле а не валяясь со смеху под столом....
Грамотей, мля...... Неуч, а ну--ка марш в школу....... :-))))
На ...догонись)))
Расскажи...."умный человек"к чему готовиться людям?
Какие подводные камни?И какие плюсы?
Чо это ты так всполошился??? Что тебя оскорбило....
ответить
аватар
Гость
0 0
интересно все это, но возникает совершенно резонный вопрос: - а что будет по существу происходить в каждом отдельном случае с капитальными постройками - узаконенными жилыми домами - в каждом из таких кооперативов?
ответить
аватар
Гость
0 0
плюс на участок СОТа заведены САМОСТОЯТЕЛЬНО и газ, и вода... А теперь это все все как станет "огородническое", то кто возмещать будет? Кроме того имеются документы ир регистрационной палаты и на землю в собственность, и на дом...
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ