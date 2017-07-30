Президент России Владимир Путин подписал новый закон о садоводческих и огороднических товариществах.

Проект наделал немало шума. Как уже сообщал ВашГород.ру, с января 2019 года дачники и садоводы начнут жить и платить по-новому. Из важных моментов в новом законе можно выделить две составляющие: определение границ садоводческого товарищества и оплата взносов.

Так, ранее существовали дачные сообщества и различные кооперативы, а с 2024 года будут только садовые и огороднические товарищества. Если участок принадлежит к первому типу, владелец сможет построить на нём дом. Во втором же случае на земле можно воздвигнуть только хозяйственные постройки.

Также новый закон позволит прописываться на своих садовых участках по умолчанию. Сейчас для этого надо обращаться в суд. Другим послаблением для товариществ станет упрощение организации централизованного водопровода.

Напомним, также члены товарищества с 2019 года начнут платить взносы на банковский счёт, а не в руки председателям. Помимо этого, до 1 января 2018 года надо обязательно зарегистрировать свой дом и участок.

Почитать текст документа можно на сайте «Российской газеты».