Активисты завалили учреждение вопросами.

В очередной раз тему деятельности «Комбината питания» поднял блогер Дмитрий Миропольцев. В своём блоге он рассказал о переписке с учреждение.

Руководство Комбината питания вышло практически сухим из воды, сославшись, что они не обязаны работать по 44-ФЗ, а по 223-ФЗ в соответствии со своим положением о закупках могут хоть на сколько мильенов бюджетных договоров без торгов заключать. С конкурентной по сути ценой, которую платит каждый житель Новокузнецка в составе школьных завтраков. Это еще наценки компитовской не считая, при том, что Компит получает из бюджета деньги на зарплату и пользуется бесплатно школьным оборудованием и коммуналкой, из чего логичны были бы скидки при конкурентных торгах, а не наценки, — рассуждает блогер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред).

Напомним, на днях в администрации Новокузнецка состоялась пресс-конференция, на которой представители «Комбината пояснили», из-за чего сложились наценки на школьное питание.

Далее Дмитрий Миропольцов сетует, что по ссылкам, которые дают представители администрации города, невозможно найти объективную информацию о муниципальном задании.

Вот что пишет Комитет образования и науки, мол читайте на официальном сайте муниципальное задание, там все есть. И адресок дают, примерно как «на деревню Мазурово дедушке».

Общественники уточнили, где именно на сайте можно найти документацию и получили более конкретную ссылку, но и здесь, по мнению Дмитрия блогера, не всё в порядке.

Там сплошной «ваш сын, Дядя Фарик», не покидает ощущение, что несколько разных человек разные страницы прикрепляли, иначе чем объяснить, что в задании на 2016 год после пункта 1 начинается пункт 4, а после пятого — седьмой. После 10 (где условия финансирования) — сразу 12. В задании на 2017 год также пропущен второй и пятый разделы. Т. е. худшие из опасений подтвердились: по существу муниципальное задание можно считать неопубликованным, гражданам отказано в предоставлении информации, а плательщиков за детское питание в количестве соизмеримом с населением нескольких городов, продолжают держать в неведении относительно правомерности схемы сложившихся правоотношений.

Дмитрий Миропольцев также сообщил, что просит ответить руководство комбината и комитета образования и науки на ряд вопросов:

1. На каком основании МБУ «Кобминат питания» оказывает платные услуги населению и школам, при отсутствии утвержденных на них органами МСУ цен и соответствующих норм в муниципальном задании об услугах оказываемых за плату?

2. На каком основании школы закупают эти услуги не по 44-ФЗ?

3. На каком основании вместо того чтоб платить муниципалитету аренду за используемого (для оказания «частично платных услуг») муниципального имущества, коммуналку МБУ «Комбинат питания» наоборот финансируется более чем на 41,5 млн руб. на эти цели?

4. На каком основании МБУ «Комбинат питания» осуществляет закупки, руководствуясь нормами п. 4. части 2 статьи 1 223-ФЗ от 18.07.2011, когда из двух необходимых условий законности применения данной нормы, полагаем, им выполнено всего одно — размещено «положение о закупках», а в условиях отсутствия в муниципальном задании платных услуг и отсутствии утвержденных цен на них источники финансировании данных закупок заведомо не соответствуют трем исчерпывающим вариантам, предусмотренным пунктом 4.

5. Не является ли превышением (злоупотреблением) полномочий в форме ограничения кокуренции принятие на данный момент неустановленным должностным лицом решения об оплате питания в школах (обязанность организации которого по ФЗ «Об образовании» и уставам школ лежит именно на них, а не на оошках или комбинатах питания) через продовольственные карты именно ООО «Инфошкола», причем со списанием денег в пользу лиц также не отобранных в конкурентном порядке? Какое именно должностное лицо в Новокузнецке приняло решение об утвреждении схемы организации питания в школах с использованием посредника, отобранного без конкурентных процедур, при этом финансируемого как из бюджета так и посредством торговой наценки, каков ущерб бюджету от такой схемы?