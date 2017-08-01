31 июля 1957 года приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР».

Решение о строительстве массового жилья было как нельзя кстати, поскольку в 50-х годах прошлого века резко возросла рождаемость. Правительство постановило срочно строить простое и доступное жильё.

Проектом будущих домов послужила пятиэтажка в Ленинграде, как пишет rg.ru. В городе в то время шла борьба с излишествами, поэтому архитекторы сократили площадь комнат и высоту потолков. Взамен предложили облицовывать дома плиткой.

Но в массовое производство проект вошел с некоторыми изменениями. В правительстве решили, что выкладывать дома плиткой будет затратно, за одним предложили ещё сократить метраж комнат. Так и появились знаменитые хрущёвки.

По расчетам архитекторов, срок эксплуатации хрущёвок — 50 лет. Однако самые первые дома этой постройки стоят вот уже 60 лет, и неизвестно сколько им предстоит простоять ещё.

В Новокузнецке строительство пятиэтажек началось в 1958 году и продолжалось вплоть до 1985 года. За 27 лет в городе возвели 1065 хрущёвок.

Напомним, что в Москве снесут все пятиэтажки. ВашГород.ру представил, что будет, если в Новокузнецке решат снести все хрущёвки. Практически полностью опустеют Дальнее Куйбышево и Орджоникидзевский район. В центре исчезнут дома на проспектах Октябрьском и Дружбы.