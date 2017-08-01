Бдительная новокузнечанка предупреждает горожан об открытом колодце в Куйбышевском районе.

Люк находится на обочине рядом с домом 19 на Щорса.

«Возле остановки „Лермонтова“ открыт колодец. С остановки по этой обочине ходят люди. Колодец очень глубокий. Крышка рядом зарыта землёй», — сообщила ВашГород.ру Ольга.

Читательница советует новокузнечанам быть осторожными, особенно мамам с детьми и пожилым.