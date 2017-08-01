Новокузнечане рискуют свалиться в открытый колодец
Сегодня 14:26
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Бдительная новокузнечанка предупреждает горожан об открытом колодце в Куйбышевском районе.
Люк находится на обочине рядом с домом 19 на Щорса.
«Возле остановки „Лермонтова“ открыт колодец. С остановки по этой обочине ходят люди. Колодец очень глубокий. Крышка рядом зарыта землёй», — сообщила ВашГород.ру Ольга.
Читательница советует новокузнечанам быть осторожными, особенно мамам с детьми и пожилым.
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