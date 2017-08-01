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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Новокузнечане рискуют свалиться в открытый колодец

Сегодня 14:26
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Бдительная новокузнечанка предупреждает горожан об открытом колодце в Куйбышевском районе.

Люк находится на обочине рядом с домом 19 на Щорса.

«Возле остановки „Лермонтова“ открыт колодец. С остановки по этой обочине ходят люди. Колодец очень глубокий. Крышка рядом зарыта землёй», — сообщила ВашГород.ру Ольга.

Читательница советует новокузнечанам быть осторожными, особенно мамам с детьми и пожилым.

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