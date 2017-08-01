Кузбассовцев просят помочь в поисках 64-летнего Геннадия Высоцкого.

Мужчина пропал в Калтане на улице Максима Горького 30 июля. Он ушёл из дома в неизвестном направлении, и с тех пор от него нет вестей.

Приметы Геннадия: рост 156−160 сантиметров, среднее телосложение, тёмные с сединой волосы, серые глаза. В день пропажи был одет в чёрную футболку, оранжевые с голубым бриджи и кепку, раскрашенную под камуфляж. С собой взял документы. Особая примета: шрам на правой кисти.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия, просят звонить по телефонам 8−800−700−54−52 (бесплатно по России) или 112. Желающие также могут присоединиться к волонтёрам отряда «Лиза Алерт» и помочь в поиске пенсионера. Для этого надо обратиться к добровольцам по телефону 8−950−260−8203 (Светлана) или написать в группу во «ВКонтакте».

Из-за начала грибного сезона участились случаи, когда кузбассовцы теряются в лесах. Если вы собрались на «тихую охоту», обязательно скажите родным и близким, куда идёте. Заранее изучите местность. Возьмите с собой нож, спички в целлофановом мешочке, компас, дождевик, еду и воду. Обязательно зарядите мобильный телефон, чтобы в случае необходимости позвонить родным или спасателям.