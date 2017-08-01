Компания «Good Line» выступила партнером курсов по робототехнике, которые пройдут в областном центре на базе Центра молодежного инновационного творчества «ТехноСфера», организованного при КемГУ.

Курсы рассчитаны на десять дней. В течение этого срока дети под контролем преподавателя будут проектировать, паять и программировать роботов. Благодаря этому каждый выпускник курсов расширит познания в электронике и робототехнике.

Завершатся курсы эффектным мероприятием — боями роботов «Железное месиво» в кузбасском офисе «ЭТО_». А первое такое соревнование пройдет 12 августа с 12:00 в развлекательном центре «КиндерЛэнд» по адресу проспект Кузнецкий, 33а.

«В этом году в офисе кузбасских IT-компаний „ЭТО_“ прошли соревнования по мобильным роботом. Мы в очередной раз убедились, какие талантливые ребята живут в нашем регионе и занимаются новыми технологиями уже с детства. Уверен, что только в творческой атмосфере можно вырастить талантливые кадры для технологичных предприятий нашего региона», — сказал основатель Good Line Вячеслав Петров.

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