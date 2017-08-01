29 июня компания-производитель табачной продукции PMI предложила правительству ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Инициативу организации поддержали и её конкуренты — компания JTI.

Единая минимальная розничная цена, по мнению производителей, должна составлять 75% от средневзвешенной МРЦ предыдущего года.

Напомним, что сейчас на территории России действует минимальная цена на табачные изделия. Но её устанавливают сами компании, и для каждой позиции она своя. Продавать табачную продукцию по ценам, превышающим установленную, нельзя. При этом запрещается и занижать стоимость больше, чем на 25%.

Единой же минимальной розничной цены на сигареты сегодня не существует. Поэтому табачный рынок активно наполняется дешевыми нелегальными сигаретами, которые можно купить за 30 — 50 рублей.

Сегодня средняя цена на сигареты составляет 88 рубле, как пишет «Коммерсант». Если же предложение по введению минимальной цены будет принято, то сигареты станут дешевле. Ожидается, что пачку можно приобрести за 66 рублей.

В правительстве пообещали рассмотреть предложение, но отметили, что установление единой минимальной цены может повысить спрос на табачную продукцию, что является нежелательным. С таким мнением выступила и компания «Табакопром».