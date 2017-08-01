Цены увеличились как на отечественные машины, так и на иномарки.

В январе-июне 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,34 миллиона рублей. Это на 3,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает «Автостат».

При этом иномарки в среднем подорожали также на 3,3 процента. Их средняя стоимость составила 1,55 миллиона рублей. А средняя цена на отечественные автомобиля выросла на 5,1 процента — до 578,6 тысячи рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о возможном повышении минимальной планки налога на роскошь автомобилей.