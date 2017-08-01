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В России подорожали легковые автомобили

Сегодня 15:40
710
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
seite1.ru

Цены увеличились как на отечественные машины, так и на иномарки.

В январе-июне 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,34 миллиона рублей. Это на 3,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает «Автостат».

При этом иномарки в среднем подорожали также на 3,3 процента. Их средняя стоимость составила 1,55 миллиона рублей. А средняя цена на отечественные автомобиля выросла на 5,1 процента — до 578,6 тысячи рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о возможном повышении минимальной планки налога на роскошь автомобилей.

Комментарии 13
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жека
14 3
Путинская стабильность, это когда всё дорожает) но народу это нравиться, раз молчат)
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алекс
5 7
Пусть дорожают, это не товар первой необходимости, в конце концов покупать не будут тогда снова подешевеют.
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алекс
7 8
Путинская стабильность, это когда всё дорожает) но народу это нравиться, раз молчат)
Ну а кули ты молчишь? Ты же тоже из народа, давай возмущайся, а я на тебя со стороны посмотрю....может ты не из этого народа? Не из нашего, а из другого какого нибудь...например народа вурдалаков амерских или народа игил...откуда ты фёфл к какому народу твоя принадлежность???
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stek
3 2
Нужно снижать количество автомобилей в стране: экология, дороги и люди не выдерживают столько железных коней....
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жека
1 1
Ну а кули ты молчишь? Ты же тоже из народа, давай возмущайся, а я на тебя со стороны посмотрю....может ты не из этого народа? Не из нашего, а из другого какого нибудь...например народа вурдалаков амерских или народа игил...откуда ты фёфл к какому народу твоя принадлежность???
Я и не молчу, посещаю акции протеста...но таких как я единицы) основная "масса", как и ты- ватаны, которым "пусть дорожает"...вот так и живём)
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КоляYeti 13956
9 2
Твари, автобарыги российские! Намедни по FM-новостям рассказали, что японцы на свой рынок выпустили новую модель Субару и стоимость в переводе на рубли 500 тыщ "с копейками" рублей. Во всех странах покупательская способность жителей сопоставима с их достатком и токмо при "путинской стабильности" дикого рынка барыги душат ценами во всём, не только в продажах авто.
"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране
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алекс
1 1
Я и не молчу, посещаю акции протеста...но таких как я единицы) основная "масса", как и ты- ватаны, которым "пусть дорожает"...вот так и живём)
Жека поверь ты не самый умный.....откуда такие ватаны как я знают что ты посещаешь акции протеста....ведь все мы в лицо тебя не знаем...
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КоляYeti 13956
1 0
Пусть дорожают, это не товар первой необходимости, в конце концов покупать не будут тогда снова подешевеют.
С Путиным и его "диким рынком", дармоедами в Правительстве, опустивших экономику "к плинтусу", заипаешся ждать, сам ведь знаешь путриот, еслиф сможешь, приведи пример, что существенно подешевело и потребителям стало жить легче?
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алекс
0 0
КоляYeti:
Твари, автобарыги российские! Намедни по FM-новостям рассказали, что японцы на свой рынок выпустили новую модель Субару и стоимость в переводе на рубли 500 тыщ "с копейками" рублей. Во всех странах покупательская способность жителей сопоставима с их достатком и токмо при "путинской стабильности" дикого рынка барыги душат ценами во всём, не только в продажах авто.
"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране
Ты Коля собирался брать субару? Зачем он тебе?Хочешь покончить с собой?????
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Реалии
0 0
Нужно снижать количество автомобилей в стране: экология, дороги и люди не выдерживают столько железных коней....
Уже работают над этим. В областных верхах, к примеру Омской обл., уже обсуждаются модели перехода на перевозки народа гужевым транспортом с целью оптимизации муниципального.
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алекс
1 0
КоляYeti:
Твари, автобарыги российские! Намедни по FM-новостям рассказали, что японцы на свой рынок выпустили новую модель Субару и стоимость в переводе на рубли 500 тыщ "с копейками" рублей. Во всех странах покупательская способность жителей сопоставима с их достатком и токмо при "путинской стабильности" дикого рынка барыги душат ценами во всём, не только в продажах авто.
"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране
Знаешь колян у тебя что не пост то паника ужасная запсибовская, ты мужик или нет? Если на работе держишься то держись если нет то уходи и мир на этом не заканчивается, не будь паникёром...
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алекс
0 0
КоляYeti:
Твари, автобарыги российские! Намедни по FM-новостям рассказали, что японцы на свой рынок выпустили новую модель Субару и стоимость в переводе на рубли 500 тыщ "с копейками" рублей. Во всех странах покупательская способность жителей сопоставима с их достатком и токмо при "путинской стабильности" дикого рынка барыги душат ценами во всём, не только в продажах авто.
"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране
А ты типа чувак всегда слушаешь FM новости.....
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123
0 0
В парашке дороговизна автомобилей поддерживается искусственно и поддерживается она правительством Вовы Тупина. Цимес весь в том, что если отменить заградительные ввозные пошлины на японский правый руль, то тогда вороватый говноТАЗ окончательно обанкротится и в самарской области пойдут народные бунты голодных рабочих. Мало того, что говнотаз собирает свой хлам уже из турецких деталей под "тенью" рено-ниссан, так еще и ВСЯ страна должна поддерживать искусственный спрос на эти помоешные ведра по заоблачным ценам, отказывая себе в удовольствии покупать ЯПОНСКИЕ автомобили для людей, а не для быдла.
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