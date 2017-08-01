Цены увеличились как на отечественные машины, так и на иномарки.
В январе-июне 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,34 миллиона рублей. Это на 3,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает «Автостат».
При этом иномарки в среднем подорожали также на 3,3 процента. Их средняя стоимость составила 1,55 миллиона рублей. А средняя цена на отечественные автомобиля выросла на 5,1 процента — до 578,6 тысячи рублей.
Ранее ВашГород.ру сообщал о возможном повышении минимальной планки налога на роскошь автомобилей.
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"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране
Твари, автобарыги российские! Намедни по FM-новостям рассказали, что японцы на свой рынок выпустили новую модель Субару и стоимость в переводе на рубли 500 тыщ "с копейками" рублей. Во всех странах покупательская способность жителей сопоставима с их достатком и токмо при "путинской стабильности" дикого рынка барыги душат ценами во всём, не только в продажах авто.
"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране
Твари, автобарыги российские! Намедни по FM-новостям рассказали, что японцы на свой рынок выпустили новую модель Субару и стоимость в переводе на рубли 500 тыщ "с копейками" рублей. Во всех странах покупательская способность жителей сопоставима с их достатком и токмо при "путинской стабильности" дикого рынка барыги душат ценами во всём, не только в продажах авто.
"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране
Твари, автобарыги российские! Намедни по FM-новостям рассказали, что японцы на свой рынок выпустили новую модель Субару и стоимость в переводе на рубли 500 тыщ "с копейками" рублей. Во всех странах покупательская способность жителей сопоставима с их достатком и токмо при "путинской стабильности" дикого рынка барыги душат ценами во всём, не только в продажах авто.
"Гарант" сам по два раза в год поднимает акцизы на бензин, не взирая на котировки нефти, а потом на встречах с рабочими (в канун Дня металлурга) "лапшу вешает", что это " особенность спроса на рынке бензина" в нашей стране