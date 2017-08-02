Сибиряки уже вовсю собирают грибы. ВашГород.ру предлагает узнать, сможете ли вы отличить съедобные дары природы от ядовитых.

Напоминаем, ни в коем случае не готовьте и не ешьте грибы, если не уверены, что они съедобные. Также не рекомендуем собирать дары природы менее чем в километре от крупных автомагистралей и ближе чем в 500 метрах от шоссе.