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Узнай съедобные грибы: тест

Сегодня 07:00
1128
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Stihi.ru

Сибиряки уже вовсю собирают грибы. ВашГород.ру предлагает узнать, сможете ли вы отличить съедобные дары природы от ядовитых.

Напоминаем, ни в коем случае не готовьте и не ешьте грибы, если не уверены, что они съедобные. Также не рекомендуем собирать дары природы менее чем в километре от крупных автомагистралей и ближе чем в 500 метрах от шоссе.

Комментарии 8
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Андрей
14 2
Переберите лукошко!С коровником то что не так,про ложных маслят первый раз слышу вобще
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serega3308
23 0
Переберите лукошко!С коровником то что не так,про ложных маслят первый раз слышу вобще
с маслятами все верно есть такие но вот свинухи удивили всю жизнь ими питались и ни чего
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13
3 1
Свинухи с 80-х годов исключены из списка условно-съедобных
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Митрич
10 1
с маслятами все верно есть такие но вот свинухи удивили всю жизнь ими питались и ни чего
Аналогично. Как дошел до свинухов и "узнал", что они, оказываются, ядовиты, дальше читать даже не стал....
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хожу-брожу
1 0
с маслятами все верно есть такие но вот свинухи удивили всю жизнь ими питались и ни чего
Свинухи очень коварны, отравление наступает не сразу, а только дней через 20, естественно не один человек не будет вспоминать что он 20 дней назад ел, почувствовал себя плохо, ага, наверно борщ вчера не свежий был!
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топливник 726
4 1
Насчёт свинухов бред
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Блашик
2 0
Свинухи очень коварны, отравление наступает не сразу, а только дней через 20, естественно не один человек не будет вспоминать что он 20 дней назад ел, почувствовал себя плохо, ага, наверно борщ вчера не свежий был!
Отравление свинухами развивается не сразу: необходимо, чтобы яд скопился в организме. Но количество яда, которое способно вызвать у разных людей симптомы интоксикации, существенно отличается. Одни на протяжении всей жизни едят эти грибы и отлично себя чувствуют, другим достаточно пару раз, чтобы оказаться в реанимации, после которой не всегда удается выжить.
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Митрич
0 0
Отравление свинухами развивается не сразу: необходимо, чтобы яд скопился в организме. Но количество яда, которое способно вызвать у разных людей симптомы интоксикации, существенно отличается. Одни на протяжении всей жизни едят эти грибы и отлично себя чувствуют, другим достаточно пару раз, чтобы оказаться в реанимации, после которой не всегда удается выжить.
Понятно.
Спорить с вами не буду ибо не спец в этом вопросе... :-))))
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