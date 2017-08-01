Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала», где проработал более 20 лет.

Как сообщает «Коммерсант», причиной ухода телеведущего стал конфликт с новым продюсером ток-шоу «Пусть говорят».

Как стало известно позже, телеведущий уже нашёл себе новое место работы — телеканал «Россия-1». Там он встанет у руля не менее популярной программы «Прямой эфир».

«У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — прокомментировали представители телеканала «Россия 1».

Коллега телеведущего по цеху Владимир Соловьёв рассказал bimru, что считает эту информацию слухами.

Сам же Малахов пока никак не комментирует появившуюся в СМИ информацию по поводу его перехода на другой телеканал.