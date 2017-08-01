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СМИ: Андрей Малахов покидает «Первый канал»

Сегодня 17:00
1184
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bolshoyvopros.ru

Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала», где проработал более 20 лет.

Как сообщает «Коммерсант», причиной ухода телеведущего стал конфликт с новым продюсером ток-шоу «Пусть говорят».

Как стало известно позже, телеведущий уже нашёл себе новое место работы — телеканал «Россия-1». Там он встанет у руля не менее популярной программы «Прямой эфир».

«У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — прокомментировали представители телеканала «Россия 1».

Коллега телеведущего по цеху Владимир Соловьёв рассказал bimru, что считает эту информацию слухами.

Сам же Малахов пока никак не комментирует появившуюся в СМИ информацию по поводу его перехода на другой телеканал.

Комментарии 8
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хмырь
28 3

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Дн
5 0

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Написал-как божечка смолвил)
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алекс
5 0
А кто такой андрей малахов? что он сделал для страны?
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алекс
0 0
А кто такой андрей малахов? что он сделал для страны?
Может он изобрёл вечный двигатель или квантовое топливо, может он изобрёл трансформатор ТЕСЛА или сделал проводник с нулевым сопротивлением?
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Пенсионер
2 0
В правда говорят что Андюша "заднеприводный"?
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Ветер перемен...
0 1

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Фу
0 0
"Андрей Малахов покидает...."
Хорошо бы, если б они вообще покинул ТВ. Хотя он больше ничЁ не умеет. Не смотрел и смотреть не буду. Засирание мозгов.
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Я так кумекаю:
0 0
Упустил возможность получить "Почетный Шахтер/металлург" - о пенсии совсем не задумывается !
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