Жительница села Окунёво Промышленновского района 17-летняя Регина И. накануне покончила с собой, пишет VSE42.ru.

По данным издания, девушка рассталась с жизнью «из-за молодого человека», с которым, по словам источника, она серьёзно поругалась накануне. При этом Регина строила совместные планы вечерней прогулки с подругой.

Подробности выясняются.

Тем временем в России ужесточили наказание за склонение детей к суициду, пишет novokuznetsk.su. Законопроект разработан и принят в рекордные сроки из-за популярности «групп смерти». Теперь тем, кто довёл до самоубийства детей или беременных женщин грозит срок 15 лет колонии.

Добавим, в 2016 году число суицидов в России выросло почти на 60%.