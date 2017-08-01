Жительница села Окунёво Промышленновского района 17-летняя Регина И. накануне покончила с собой, пишет VSE42.ru.
По данным издания, девушка рассталась с жизнью «из-за молодого человека», с которым, по словам источника, она серьёзно поругалась накануне. При этом Регина строила совместные планы вечерней прогулки с подругой.
Подробности выясняются.
Тем временем в России ужесточили наказание за склонение детей к суициду, пишет novokuznetsk.su. Законопроект разработан и принят в рекордные сроки из-за популярности «групп смерти». Теперь тем, кто довёл до самоубийства детей или беременных женщин грозит срок 15 лет колонии.
Добавим, в 2016 году число суицидов в России выросло почти на 60%.
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СК РФ и МВД опровергли уже эту утку от омбудсмена-попадьи.