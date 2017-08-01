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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

В Кузбассе из-за ссоры с парнем покончила с собой 17-летняя девушка

Сегодня 16:41
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.spb.kp.ru

Жительница села Окунёво Промышленновского района 17-летняя Регина И. накануне покончила с собой, пишет VSE42.ru.

По данным издания, девушка рассталась с жизнью «из-за молодого человека», с которым, по словам источника, она серьёзно поругалась накануне. При этом Регина строила совместные планы вечерней прогулки с подругой.

Подробности выясняются.

Тем временем в России ужесточили наказание за склонение детей к суициду, пишет novokuznetsk.su. Законопроект разработан и принят в рекордные сроки из-за популярности «групп смерти». Теперь тем, кто довёл до самоубийства детей или беременных женщин грозит срок 15 лет колонии.

Добавим, в 2016 году число суицидов в России выросло почти на 60%.

Комментарии 1
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>Добавим, в 2016 году число суицидов в России выросло почти на 60%.

СК РФ и МВД опровергли уже эту утку от омбудсмена-попадьи.
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