Эксперты рассказали, какие машины на российском рынке «едят» меньше всех топлива.

На первом месте оказался гибридный лифтбек «Тойота Приус». На 100 километров городского режима машине понадобится 2,9 литра топлива. Авто оснащено силовой установкой и бензиновым двигателем 1,8 на 98 лошадиных сил и электромотором. Стоит такое удовольствие 2 млн 112 тыс. рублей.

На второй строчке хэтчбек «Вольво В40 Кросс Кантри». Он значительно отстаёт от своего соперника, потребляя 4,6 литра на 100 километров. В этом авто установлен дизельный двухлитровый мотор на 120 лошадиных сил. Купить машину можно за 1 млн 749 тыс. рублей.

Третье место занял компактный хэтчбек «Смарт Форту». Авто «ест» 4,9 литра топлива за 100 километров в городе. У машины трёхцилиндровый турбированный двигатель в 0,9 литров мощностью 90 лошадиных сил, пишут «Известия». Стоит он сегодня в районе 1 млн рублей.

Также в рейтинг вошли «Киа Пиканто», «ДС 3», «Ниссан Кашкай», «Пежо 2008», «Мини Купер», «Ситроен С4 Седан» и Ауди А3.

Напомним, в России за первое полугодие подорожали легковушки.

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