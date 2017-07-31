Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Доходы россиян остановили падение впервые за полтора года

Сегодня 18:00
270
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Реальные доходы россиян перестали падать впервые с января 2016 года.

Об этом заявили специалисты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Они утверждают, что в июне 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились по сравнению с июнем 2016 года, пишет «Российская газета».

По данным экспертов, это произошло впервые с января 2016 года. При этом реальная начисленная заработная плата выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,9 процента, отмечают специалисты.

Однако эксперты пока воздерживаются от оптимистичных выводов о переломе тенденции к сокращению реальных денежных доходов и восстановлении их роста.

Реальные доходы россиян начали снижаться в 2014 году. По итогам 2016 года они упали на 5,9 процента. А в апреле 2017 года, как сообщал ВашГород.ру, доходы населения упали до рекордных низких значений.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Мимо
5 0
Так и знал, что не в России живу)))
ответить
аватар
Резюмируем
0 0
Так и знал, что не в России живу))) Вы держитесь там ! )) 3,14zd@болы!!!
ответить
аватар
Я так кумекаю:
0 0
Надо бы в наших вузах обучать профессиям - подниматель с колен и подниматель со дна.
Самые востребованные, думаю, будут профессии.
ответить
аватар
Марыся
1 0
доходы может и остались на том же уровне, а вот расходы( жкх, цены на продукты,и прочее) резко увеличились
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ