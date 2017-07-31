Реальные доходы россиян перестали падать впервые с января 2016 года.

Об этом заявили специалисты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. Они утверждают, что в июне 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились по сравнению с июнем 2016 года, пишет «Российская газета».

По данным экспертов, это произошло впервые с января 2016 года. При этом реальная начисленная заработная плата выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,9 процента, отмечают специалисты.

Однако эксперты пока воздерживаются от оптимистичных выводов о переломе тенденции к сокращению реальных денежных доходов и восстановлении их роста.

Реальные доходы россиян начали снижаться в 2014 году. По итогам 2016 года они упали на 5,9 процента. А в апреле 2017 года, как сообщал ВашГород.ру, доходы населения упали до рекордных низких значений.