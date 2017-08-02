Полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло назвал города в СФО некомфортными.
Благоустройство в наших городах оставляет желать лучшего, уверен он. По его словам, есть проблемы с уборкой мусора, строительством дорог, нестационарной торговлей, рекламными конструкциями. Помимо этого, стоит решить ситуацию с точечной застройкой и стихийной парковкой во дворе, а также предъявить к частному сектору требования по благоустройству. Например, организовать строительство единообразных заборов.
При этом большую часть недостатков можно исправить, даже не привлекая лишние деньги, пишет «Интерфакс-Сибирь». Научный потенциал Сибири позволит найти нужные решения проблем.
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Спасибо, что от бараков по-маленьку избавляемся.
Думаю, ударным трудом надо благодарить хозяев судеб наших !