Полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло назвал города в СФО некомфортными.

Благоустройство в наших городах оставляет желать лучшего, уверен он. По его словам, есть проблемы с уборкой мусора, строительством дорог, нестационарной торговлей, рекламными конструкциями. Помимо этого, стоит решить ситуацию с точечной застройкой и стихийной парковкой во дворе, а также предъявить к частному сектору требования по благоустройству. Например, организовать строительство единообразных заборов.