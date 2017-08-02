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Недвижимость и строительство

Полпред назвал сибирские города некомфортными

Сегодня 07:10
616
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Photosight.ru

Полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло назвал города в СФО некомфортными.

Благоустройство в наших городах оставляет желать лучшего, уверен он. По его словам, есть проблемы с уборкой мусора, строительством дорог, нестационарной торговлей, рекламными конструкциями. Помимо этого, стоит решить ситуацию с точечной застройкой и стихийной парковкой во дворе, а также предъявить к частному сектору требования по благоустройству. Например, организовать строительство единообразных заборов.

При этом большую часть недостатков можно исправить, даже не привлекая лишние деньги, пишет «Интерфакс-Сибирь». Научный потенциал Сибири позволит найти нужные решения проблем.

Комментарии 5
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Андрей
8 1
Так благоустривайте в чем проблема то,пи$@#ть не мешки ворочить
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z
25 0
Чет полпред совсем променяйло. В мск гранитные тротуары делают за миллиарды, а в регионах чиговноежики рвут карманы населения, чтобы побыстрее свалить, о каком комфорте тут может идти речь?
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Елена
4 0
Больше всего мне понравилось предложение о единообразных заборах в частном секторе. А, простите, за чей счет банкет? Обязать собственников купить у фирмы какого-нибудь чиновника услугу по установке такого забора, взяв при этом кредит в каком-нибудь частном банке?
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Я так кумекаю:
0 0
Себестоимость колониальных регионов должна быть минимальной(!) - аксиома .
Спасибо, что от бараков по-маленьку избавляемся.
Думаю, ударным трудом надо благодарить хозяев судеб наших !
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да-да
0 0
Так благоустривайте в чем проблема то,пи$@#ть не мешки ворочить
А на что благоустраивать, если власти деньги только на себя растащили, а на народ их нет!
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