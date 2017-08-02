Участникам забега предстоит преодолеть многочисленные препятствия, в том числе водные.

«Гонка Сибиряков. Лето 2017» состоится 19 августа на спортивно-оздоровительной базе «Ирбис» в Юрге. В ней примут участие команды из 10 человек в возрасте 18 лет и старше, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Зрителей ждут подвижные спортивные игры, выставка военной техники, а также насыщенная культурная программа. В прошлом году мероприятие посетили более 5 тысяч болельщиков.

Заявки на участие принимаются до 10 августа. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8−923−514−0776.