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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Новокузнечан зовут на зрелищную «Гонку Сибиряков»

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gazeta.a42.ru

Участникам забега предстоит преодолеть многочисленные препятствия, в том числе водные.

«Гонка Сибиряков. Лето 2017» состоится 19 августа на спортивно-оздоровительной базе «Ирбис» в Юрге. В ней примут участие команды из 10 человек в возрасте 18 лет и старше, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Зрителей ждут подвижные спортивные игры, выставка военной техники, а также насыщенная культурная программа. В прошлом году мероприятие посетили более 5 тысяч болельщиков.

Заявки на участие принимаются до 10 августа. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8−923−514−0776.

Комментарии 1
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Мы не можем нам огурцы поливать надо.
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