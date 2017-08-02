Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся жара и ясная погода
Здоровый город

Медицинская помощь в России станет доступнее

Сегодня 07:30
725
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
theworkclinic.com

Дефицит врачей первичного звена в России ликвидируют в течение двух-трёх лет.

Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным, передаёт «Интерфакс».

По словам главы ведомства, сейчас в первичном звене не хватает 10 тысяч 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.

Вместе с тем, отметила Скворцова, в последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону. Число врачей в первичном звене увеличилось на 37 тысяч.

Глава Минздрава подчеркнула, что были приняты системные меры для того, чтобы дефицит медиков в будущем больше не появлялся.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
Читатель
12 0
И где они их возьмут в таком количестве за 2-3 года? Даже обучить не успеют. А зарплату где брать, сами же говорят, что за действующих нет средств
ответить
аватар
Андрей
33 0
Жертвы ЕГЭ учатся уже,сейчас понаберут по объявлению и нормально,,так сойдет" главное штат забить
ответить
аватар
z
8 0
Просто сократят медицинские заведения, чем они и занимаются последние 20 лет.
ответить
аватар
жека
23 0
Сейчас перед перевыборами главного вора и не такое пообещали) 17 лет оптимизируют и сокращают, а тут вдруг... короче все поняли)))
ответить
аватар
Добрые люди говорят...
14 0
... и сколь народу за эти годы перемрёт не дождавшись!
Ведь не каждого в Германию или Москву самолётом отправят.
ответить
аватар
Сан Саныч 4687
8 0
Верят же этим мерзавцам еще...
ответить
аватар
7
13 0
что это за врачи будут? страшновато к ним. дешевле так помереть
ответить
аватар
stek
4 0
В основном не компетентные специалисты надевают белые халаты....
ответить
аватар
Елена
3 0
А чем можно привлечь в медицину? Семилетним сроком обучения в университете? Бешеной стоимостью этого обучения? Отсутствием возможности "отбить" потраченные на образование деньги (з/п-мизер)? Непредоставлением жилья молодым специалистам? ЧЕМ????
ответить
аватар
Know-it-all
1 0
А чем можно привлечь в медицину? Семилетним сроком обучения в университете? Бешеной стоимостью этого обучения? Отсутствием возможности "отбить" потраченные на образование деньги (з/п-мизер)? Непредоставлением жилья молодым специалистам? ЧЕМ????
6 лет института и 2 года ординатуры, итого 8 лет
ответить
аватар
Люся
1 0
Бездарности среди врачей всю жизнь существовали и существуют, но будет ещё хуже. Ещё 16 лет назад, заведующий кардиологии 29 больницы, не смог определить вообще ни каких проблем по сердцу, при образовавшемся ревматизме сердца. И это немолодой врач со стажем работы! И в связи с этим, мне был определён ярлык врождённой аномалии сердечно-сосудистой системы, причём после сорокалетнего возраста. Тот факт что у меня на руках уже более десятка обследований по ЭХОкг сердца с диагнозом ревматической болезни сердца, ни кого не интересует. Мои документы просто игнорируются и я продолжаю жить с врождённой аномалией сердечно-сосудистой системы. Областной департамент охраны здоровья населения всячески пытаются по-больнее на меня надавить, чтобы я согласилась с их ярлыком. Я не могу добиться справедливости ни через органы прокуратуры, ни через следственный комитет, ни через другие органы правосудия. Так что, у нас не только медицина бездарная и все остальные тоже. Время пыталась записаться на приём к главе города, но увы, мадам Коноплина как железные ворота. Вот так люди нужны городу.
ответить
аватар
Люся
0 0
Бездарности среди врачей всю жизнь существовали и существуют, но будет ещё хуже. Ещё 16 лет назад, заведующий кардиологии 29 больницы, не смог определить вообще ни каких проблем по сердцу, при образовавшемся ревматизме сердца. И это немолодой врач со стажем работы! И в связи с этим, мне был определён ярлык врождённой аномалии сердечно-сосудистой системы, причём после сорокалетнего возраста. Тот факт что у меня на руках уже более десятка обследований по ЭХОкг сердца с диагнозом ревматической болезни сердца, ни кого не интересует. Мои документы просто игнорируются и я продолжаю жить с врождённой аномалией сердечно-сосудистой системы. Областной департамент охраны здоровья населения всячески пытаются по-больнее на меня надавить, чтобы я согласилась с их ярлыком. Я не могу добиться справедливости ни через органы прокуратуры, ни через следственный комитет, ни через другие органы правосудия. Так что, у нас не только медицина бездарная и все остальные тоже. Время пыталась записаться на приём к главе города, но увы, мадам Коноплина как железные ворота. Вот так люди нужны городу.
Следует читать не Время, а вчера пыталась записаться на приём к главе города.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ