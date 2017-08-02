Дефицит врачей первичного звена в России ликвидируют в течение двух-трёх лет.

Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным, передаёт «Интерфакс».

По словам главы ведомства, сейчас в первичном звене не хватает 10 тысяч 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.

Вместе с тем, отметила Скворцова, в последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону. Число врачей в первичном звене увеличилось на 37 тысяч.

Глава Минздрава подчеркнула, что были приняты системные меры для того, чтобы дефицит медиков в будущем больше не появлялся.