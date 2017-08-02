Наличие свободной однокомнатной квартиры может прокормить жителей 44 городов.
Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, какой недвижимостью нужно владеть в разных регионах страны, чтобы получать не меньше прожиточного минимума.
Так, например, в Новосибирске, Барнауле, Томске и Кемерове гражданам достаточно владеть однокомнатной квартирой, которую можно сдавать в аренду и получать доход не ниже прожиточного минимума.
А вот жителям Новокузнецка, Кирова, Нижнего Тагила и Магнитогорска необходимо сдавать двухкомнатную квартиру, чтобы оставаться «на плаву».
Лишь в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Симферополе можно получать прожиточный минимум, сдавая комнату. Однако деньги, вырученные за их аренду, покроют прожиточный минимум только в летний сезон.
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По-моему, вся "ценность" данного опроса была очень хорошо отражена в детском мультике про "38 попугаев": Помните, как измеряли удава? Так - и тут: кому-то понадобилось измерить благосостояние россиян в различных регионах ......"однешками", сдающимися в аренду.... А почему не эдельвейсами или, скажем, океанскими ракушками: уж в них-то среднестатистический россиянин выглядел бы гораздо зажиточнее и богаче! :-)))
По-моему, вся "ценность" данного опроса была очень хорошо отражена в детском мультике про "38 попугаев": Помните, как измеряли удава? Так - и тут: кому-то понадобилось измерить благосостояние россиян в различных регионах ......"однешками", сдающимися в аренду.... А почему не эдельвейсами или, скажем, океанскими ракушками: уж в них-то среднестатистический россиянин выглядел бы гораздо зажиточнее и богаче! :-)))
А вот что я знаю наверняка. так это то, что с элементарным тактом и культурой у вас серьезный напряг. Хотя, мне это и неинтересно....