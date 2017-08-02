Наличие свободной однокомнатной квартиры может прокормить жителей 44 городов.

Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, какой недвижимостью нужно владеть в разных регионах страны, чтобы получать не меньше прожиточного минимума.

Так, например, в Новосибирске, Барнауле, Томске и Кемерове гражданам достаточно владеть однокомнатной квартирой, которую можно сдавать в аренду и получать доход не ниже прожиточного минимума.

А вот жителям Новокузнецка, Кирова, Нижнего Тагила и Магнитогорска необходимо сдавать двухкомнатную квартиру, чтобы оставаться «на плаву».

Лишь в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Симферополе можно получать прожиточный минимум, сдавая комнату. Однако деньги, вырученные за их аренду, покроют прожиточный минимум только в летний сезон.