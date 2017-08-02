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Недвижимость и строительство

Россиян в 44 городах прокормит однокомнатная квартира

Сегодня 08:00
1366
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bigvill.ru

Наличие свободной однокомнатной квартиры может прокормить жителей 44 городов.

Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, какой недвижимостью нужно владеть в разных регионах страны, чтобы получать не меньше прожиточного минимума.

Так, например, в Новосибирске, Барнауле, Томске и Кемерове гражданам достаточно владеть однокомнатной квартирой, которую можно сдавать в аренду и получать доход не ниже прожиточного минимума.

А вот жителям Новокузнецка, Кирова, Нижнего Тагила и Магнитогорска необходимо сдавать двухкомнатную квартиру, чтобы оставаться «на плаву».

Лишь в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Симферополе можно получать прожиточный минимум, сдавая комнату. Однако деньги, вырученные за их аренду, покроют прожиточный минимум только в летний сезон.

Комментарии 10
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Андрей
2 1
Ипотеку за эту же квартиру покроют
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z
16 0
Не прокормит, чтоб депутасы так ели как домофонд пишет.
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Я так кумекаю:
12 1
Резервы роста благосостояния в России исчерпаны - квартиру "дяде", а сам к бл*** !?
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читатель
22 2
У некоторых и одной-то квартиры нет, а они решили, что мы все имеем по 2 квартиры? Привыкли, что у них недвижимость во всех уголках мира, и думают, что мы тут на 12 тыс, тоже квартиры скупаем...
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888
1 0
Срок окупаемости данного бизнеса кто нибудь считал. Хату сдал сам в подвал к бомжам )))
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Елена
6 0
Кто проводит эти идиотские исследования и подсчеты? Какие на хрен свободные квартиры? В Новосибирске большинство населения на одну квартиру с трудом за всю жизнь наскребают (я не говорю о чинушах и взяточниках!). К чему эти подсчеты: типа могут и без з/п и пенсии прожить?!
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Митрич
3 0
У некоторых и одной-то квартиры нет, а они решили, что мы все имеем по 2 квартиры? Привыкли, что у них недвижимость во всех уголках мира, и думают, что мы тут на 12 тыс, тоже квартиры скупаем...
А догадаться о том, что никто ничего не думает - слабО? Типичная журнаГлистская "утка", направленная на то, чтобы такие как вы "возбудились" темой.
По-моему, вся "ценность" данного опроса была очень хорошо отражена в детском мультике про "38 попугаев": Помните, как измеряли удава? Так - и тут: кому-то понадобилось измерить благосостояние россиян в различных регионах ......"однешками", сдающимися в аренду.... А почему не эдельвейсами или, скажем, океанскими ракушками: уж в них-то среднестатистический россиянин выглядел бы гораздо зажиточнее и богаче! :-)))
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Оля
0 0
А догадаться о том, что никто ничего не думает - слабО? Типичная журнаГлистская "утка", направленная на то, чтобы такие как вы "возбудились" темой.
По-моему, вся "ценность" данного опроса была очень хорошо отражена в детском мультике про "38 попугаев": Помните, как измеряли удава? Так - и тут: кому-то понадобилось измерить благосостояние россиян в различных регионах ......"однешками", сдающимися в аренду.... А почему не эдельвейсами или, скажем, океанскими ракушками: уж в них-то среднестатистический россиянин выглядел бы гораздо зажиточнее и богаче! :-)))
Дядя, с головой порядок?
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Митрич
0 0
Дядя, с головой порядок?
Ну так и спрашивайте у своего дяди: мне-то откуда это знать?
А вот что я знаю наверняка. так это то, что с элементарным тактом и культурой у вас серьезный напряг. Хотя, мне это и неинтересно....
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Митрич (другой)
0 0
Дядя, с головой порядок?
Пост был написан для взрослых. Детям слова не давали. Иди в песочницу поиграйся.
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