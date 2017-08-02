Сбербанк совместно с компанией «Эвотор» осуществляет поддержку предпринимателям при переходе на новое контрольно-кассовое оборудование.

Напомним, что в соответствии с новым порядком применения контрольно-кассовой техники (54-ФЗ), до 01.07.2017 должна состояться замена старых кассовых аппаратов на новые онлайн-кассы, которые через интернет отправляют информацию о каждой покупке в Федеральную налоговую службу. В кассе по новому порядку вместо электронной ленты (ЭКЛЗ) теперь должен быть фискальный накопитель. ФНС анализирует полученные данные и больше не требует у предпринимателя бумажной отчетности, автоматизируя процессы.

Сбербанк предлагает онлайн-кассу нового поколения «Эвотор» с удобным и понятным интерфейсом. Кроме соответствия новому порядку, смарт-терминал обладает широкими возможностями по автоматизации процессов. К интернету можно подключиться через Wi-Fi или SIM-карту, доступны наличные и безналичные платежи, а также создание программы лояльности и системы скидок для клиентов. К смарт-терминалу можно дополнительно подключить весы, сканеры штрих-кодов, денежные ящики, принтеры этикеток, банковские терминалы и другое.

Преимуществом оборудования «Эвотор» является доступ к облачному магазину приложений EvoStore, который позволяет пользователю смарт-терминала получить именно тот функционал, который соответствует целям и задачам конкретного бизнеса, без переплат за лишние сервисы.

Подробности по приобретению и использованию онлайн-кассы нового поколения «Эвотор» можно узнать на сайте.

по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк