Сбербанк совместно с компанией «Эвотор» осуществляет поддержку предпринимателям при переходе на новое контрольно-кассовое оборудование.
Напомним, что в соответствии с новым порядком применения контрольно-кассовой техники (54-ФЗ),
Сбербанк предлагает онлайн-кассу нового поколения «Эвотор» с удобным и понятным интерфейсом. Кроме соответствия новому порядку, смарт-терминал обладает широкими возможностями по автоматизации процессов. К интернету можно подключиться через Wi-Fi или SIM-карту, доступны наличные и безналичные платежи, а также создание программы лояльности и системы скидок для клиентов. К смарт-терминалу можно дополнительно подключить весы, сканеры штрих-кодов, денежные ящики, принтеры этикеток, банковские терминалы и другое.
Преимуществом оборудования «Эвотор» является доступ к облачному магазину приложений EvoStore, который позволяет пользователю смарт-терминала получить именно тот функционал, который соответствует целям и задачам конкретного бизнеса, без переплат за лишние сервисы.
Подробности по приобретению и использованию онлайн-кассы нового поколения «Эвотор» можно узнать на сайте.
по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк
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