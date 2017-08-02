Новый «Магнит» в Новокузнецке стал 15 000-м по счёту в России.

Точка расположилась в Центральном районе, на Филиппова, 9. Это отдельное здание за торговым центром «На Белана».

Новому магазину составит конкуренцию «Мария-Ра», которая находится в двух шагах, на Филиппова, 7.

Всего в Новокузнецке 22 магазина «Магнит» и 10 «Магнит Косметик».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке закрылись магазины «Ближний» и «Универсам». По информации издания, помещения также займёт «Магнит».