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Лучше бы Ярче открыли - самые низкие цены, даже по сравнению с Ашаном. И в магазинах всегда чисто и нет вони как в Марии-сра.
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Новый «Магнит» в Новокузнецке стал 15 000-м по счёту в России.
Точка расположилась в Центральном районе, на Филиппова, 9. Это отдельное здание за торговым центром «На Белана».
Новому магазину составит конкуренцию «Мария-Ра», которая находится в двух шагах, на Филиппова, 7.
Всего в Новокузнецке 22 магазина «Магнит» и 10 «Магнит Косметик».
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке закрылись магазины «Ближний» и «Универсам». По информации издания, помещения также займёт «Магнит».
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