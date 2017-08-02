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В Новокузнецке открылся 15 000-й по счёту в России «Магнит»

Сегодня 09:17
776
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новый «Магнит» в Новокузнецке стал 15 000-м по счёту в России.

Точка расположилась в Центральном районе, на Филиппова, 9. Это отдельное здание за торговым центром «На Белана».

Новому магазину составит конкуренцию «Мария-Ра», которая находится в двух шагах, на Филиппова, 7.

Всего в Новокузнецке 22 магазина «Магнит» и 10 «Магнит Косметик».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке закрылись магазины «Ближний» и «Универсам». По информации издания, помещения также займёт «Магнит».

Комментарии 4
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123
16 1
Лучше бы Ярче открыли - самые низкие цены, даже по сравнению с Ашаном. И в магазинах всегда чисто и нет вони как в Марии-сра.
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Максим
5 0
Лучше бы Ярче открыли - самые низкие цены, даже по сравнению с Ашаном. И в магазинах всегда чисто и нет вони как в Марии-сра.
У ярче выпечка вкуснее чем у марийки
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News
1 0
Лучше бы Ярче открыли - самые низкие цены, даже по сравнению с Ашаном. И в магазинах всегда чисто и нет вони как в Марии-сра.
По поводу чистоты в Ярче: на Советской площади в магазине Ярче очень грязно (похлеще чем в Мария-ра) и запашок стоит, персонала маловато, кассиры и продавцами работают (или продавцы кассирами) и за уборщиц, в общем очереди постоянно собираются
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Ваня
0 0
По поводу чистоты в Ярче: на Советской площади в магазине Ярче очень грязно (похлеще чем в Мария-ра) и запашок стоит, персонала маловато, кассиры и продавцами работают (или продавцы кассирами) и за уборщиц, в общем очереди постоянно собираются
Значит директор магазина засранец и потому весь магазин- помойка. А пятерочка явно не конкурент Марии, потому как цены в пятерочке кусачие, но ассортимент, конечно, побогаче.
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