В Кемерове малыш едва не выпал из окна 8-го этажа
Сегодня 09:29
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Видео с кадрами спасения ребёнка появились в соцсети.
Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Ворошилова, 40, пишет novokuznetsk.su.
По словам очевидцев, мать в это время спала в квартире в нетрезвом состоянии. Многие кузбассовцы осудили женщину, другие попытались оправдать её.
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