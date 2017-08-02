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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

В Кемерове малыш едва не выпал из окна 8-го этажа

Сегодня 09:29
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zn38.ru

Видео с кадрами спасения ребёнка появились в соцсети.

Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Ворошилова, 40, пишет novokuznetsk.su.

По словам очевидцев, мать в это время спала в квартире в нетрезвом состоянии. Многие кузбассовцы осудили женщину, другие попытались оправдать её.

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