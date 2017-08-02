Видео с кадрами спасения ребёнка появились в соцсети.

Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Ворошилова, 40, пишет novokuznetsk.su.

По словам очевидцев, мать в это время спала в квартире в нетрезвом состоянии. Многие кузбассовцы осудили женщину, другие попытались оправдать её.