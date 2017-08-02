Кемеровчане заметили возле своих домов необычных обитателей.
Жительница города выложила в социальной сети фотографию бурундука, замеченного возле многоэтажного дома. Полосатых грызунов совершенно не пугают люди, сообщает a42.ru.
«А у нас тут на Радуге около подъезда бурундуки бегают», — прокомментировала кемеровчанка выложенное фото.
Некоторые жители написали в комментариях, что в появлении бурундуков в жилых районах нет ничего необычного. Другие призвали жителей дома быть осторожнее, ведь грызуны могут переносить опасные для человека болезни и инфекции. А кто-то продемонстрировал своё чувство юмора.
«Это Чип спешит на помощь к Дейлу, а Гаечка уговаривает Рокфора идти, но тот жрёт сыр в «Марии Ра», — написал один из пользователей.
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