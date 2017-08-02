Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Кемеровские Чип и Дейл: бурундуки поселились рядом с жилыми домами

Сегодня 09:40
176
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com vk.com

Кемеровчане заметили возле своих домов необычных обитателей.

Жительница города выложила в социальной сети фотографию бурундука, замеченного возле многоэтажного дома. Полосатых грызунов совершенно не пугают люди, сообщает a42.ru.

«А у нас тут на Радуге около подъезда бурундуки бегают», — прокомментировала кемеровчанка выложенное фото.

Некоторые жители написали в комментариях, что в появлении бурундуков в жилых районах нет ничего необычного. Другие призвали жителей дома быть осторожнее, ведь грызуны могут переносить опасные для человека болезни и инфекции. А кто-то продемонстрировал своё чувство юмора.

«Это Чип спешит на помощь к Дейлу, а Гаечка уговаривает Рокфора идти, но тот жрёт сыр в «Марии Ра», — написал один из пользователей.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ