Инцидент произошёл в поликлинике № 5.

Две медсестры устроили потасовку прямо в регистратуре учреждения. Между женщинами разгорелся словесный конфликт, а затем дошло и до кулаков. Точнее, до пинков. Одна из медсестёр пнула оппонентку в бок и со словами «Ничего, переживёшь», удалилась. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Пострадавшая зафиксировала факт побоев, а именно огромный синяк, оставшийся после удара, и обратилась с заявлением в полицию.

На её коллегу составили административный протокол. В суде женщина отрицала свою вину. Она пояснила, что просто задела медсестру, когда выходила.

Однако вина дебоширки была доказана. Ей назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.