Часть жителей Новокузнецка уже в течение нескольких месяцев не имеет возможности узнавать последние новости о жизни города.

Как оказалось, это связано с тем, что не все операторы транслируют местные вставки в федеральные каналы. Из-за этого до новокузнечан не доходит ежедневная информация телеканалов «ТВН» и «Ново-ТВ», а также предупреждения управления по защите населения и территории.

Абоненты кабельного и цифрового телевидения «Good Line» с подобными проблемами не сталкиваются.