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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Зрители телевидения Good Line в Новокузнецке всегда в курсе местных новостей

Сегодня 10:24
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Good Line

Часть жителей Новокузнецка уже в течение нескольких месяцев не имеет возможности узнавать последние новости о жизни города.

Как оказалось, это связано с тем, что не все операторы транслируют местные вставки в федеральные каналы. Из-за этого до новокузнечан не доходит ежедневная информация телеканалов «ТВН» и «Ново-ТВ», а также предупреждения управления по защите населения и территории.

Абоненты кабельного и цифрового телевидения «Good Line» с подобными проблемами не сталкиваются.

«Good Line — кузбасская компания, которая заботимся о комфорте новокузнечан. Городские новости и предупреждения оперативных служб — обязательная информация, доступ к которой должен иметь каждый новокузнечанин. Поэтому Good Line всегда сотрудничает с местными телеканалами», — сказал основатель «Good Line» Вячеслав Петров.

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