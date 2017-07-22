Вчера ночью в Новосибирске мужчина с топором напал на памятник Николаю II. Теперь сибирский вандал прославился на всю страну.

Что произошло?

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею открыли в Новосибирске две недели назад. Ставить или нет, не спрашивали никого — ни общественников, ни мэрию. Водрузили скульптуру перед храмом Александра Невского, в центре города. Земля это якобы церковная — а значит, согласовывать ничего не нужно.

Но в ночь на вторник памятник осквернили — неизвестный мужчина пробрался на святую территорию, залез по лесенке и изрубил топором лицо цесаревича. Вандала быстро задержали, установили личность и возбудили уголовное дело. Как сообщает «КП», 36-летний злоумышленник оказался бывшим следователем — вот только мотивы преступления неизвестны.

Историю с памятником быстро подхватили все местные и федеральные СМИ. Сказалось и то, что император сегодня ни пике популярности — из-за скандального фильма «Матильда», который должен выйти в октябре и который пытается запретить депутат Госдумы Наталья Поклонская.

А что власти?

В Новосибирске представители мэрии публично ситуацию не прокомментировали. Поскольку худсовет скульптуру не согласовывал, ответственность за него негласно несёт только церковь. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже высказывал своё мнение об установке — по словам мэра, Николай II — слишком неоднозначная фигура.

В Госдуме уверены: новосибирец с топором сорвать фильм «Матильда» точно не хотел, он просто психически нездоров. Как сообщил «НСН» депутат Госдумы Дмитрий Савельев, у мужчины наверняка с царём личные счёты:

«Я считаю, что это персональное обострение у человека случилось. Все знают, что Николай II и его семья причислены к лику святых. С позиции церкви это можно трактовать, как святотатство. Но и очевидных противников, заявлений лиц, групп не было, и мужчина, которого задержали, он не может объяснить свои мотивы. Пока это видится мне, как психическое нарушение».

Церковь считает, что разбираться должна полиция и власти, и наказать вандала нужно строго.

«Это все равно, что войти в церковь и иконостас порубить. Что это будет? Оскорбление религиозных чувств или какая статья? Вот пусть разбирается полиция. Я думаю, чиновники из городской и областной администрации тоже должны отреагировать на это происшествие. Либо они на стороне вандала, либо на стороне здравого смысла», — заявил настоятель собора во имя Александра Невского Александр Новопашин.

Реакция соцсетей

Хотя «местечковый вандализм» и целенаправленную компанию против «Матильду» не связывает никто, в соцсетях не упустили случая поиздеваться над Натальей Поклонской.

бОже ж мой, какое святотацтво. У Поклонской наверное сердечный приступ случился. Кто бы ещё Лениных посносил. — Юрий Сухов (@YuriSuhov) 1 августа 2017 г.

Небось Поклонская нападение организовала,чтоб потом Учителю еще одну предъяву сделать:мол, маньяков своим фильмом плодит. — Бравый_солдат_Швейк (@__57738749) 1 августа 2017 г.

Некоторые считают: памятник Николаю действительно не нужен. Но и мужчина выбрал странный способ это продемонстрировать.

Я этот поступок считаю не правильным. Но и популяризация Николая 2 меня уже пугает. — Elena (@ElenaCombs13) 1 августа 2017 г.

Многие пользователи шутят и предлагают свои версии случившегося. Самые популярные — это то, что сибиряк с топором сторонник большевизма и поклонник Ленина.

Житель Новосибирска ударил топором памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. Повреждена голова цесаревича. Начитанный товарищ... pic.twitter.com/hTpnxONM9q — Рев. Календарь (@365data_rvk) 1 августа 2017 г.

Николай II убивает своего сына pic.twitter.com/Y3zO90aP3x — Roma Tonik (@ZimniiVeter) 1 августа 2017 г.

Но большинство новосибирцев и остальных россиян уверены: на памятник залез обычный псих. И не важно, кто был на пьедестале — царь-мученик или кто-то другой. Наказать вандала нужно по закону.

Не могу себе представить психологию человека набрасывающегося с топором на памятник царю и царевичу

Эта страна не будет никогда счастлива... — хазарин (@Kazarin_Albert) 1 августа 2017 г.

Напомним, недавно вся страна обсуждала вандалов из соседнего Новокузнецка. Там две юные девушки подожгли пианино в арт-сквере.