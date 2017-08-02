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Очередная реформа: в школах появится новый предмет

Сегодня 10:35
1245
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Facenews.ua

Министр образования и науки России Ольга Васильева рассказала об изменениях в школьной программе с 1 сентября.

В новом учебном году, как пишут «Известия», школьникам предстоит осваивать новый предмет — астрономию. По мнению Министра, в стране, которая первая покорила космос, эта дисциплина должна стать обязательной.

«Многие эксперты констатируют избыточность предметов. Разговоры об увеличении или уменьшении нагрузки на ребёнка, естественно, вызывают реакцию в обществе. Но есть предмет, который, по моему мнению, не должен вызывать больших споров и сомнений — это астрономия. С 1 сентября 2017 года она триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов. Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии», — пояснила глава Министерства.

Васильева сказала, что обязательными должны стать и занятия шахматами. Именно эта игра способствует развитию умственных способностей ребёнка. Это, в свою очередь, положительно повлияет на успеваемость.

«В Самарской области в шахматы играют 42 школы. Тюменская область играет, Ханты-Мансийский округ играет. Огромные регионы, в которых играют повсеместно. Интерес к шахматам в обществе возвращается», — рассказала Ольга Васильева.

Министр образования и науки добавила, что важнейшей задачей остается подготовка учителей. Ведь именно от этого во многом зависит уровень образования детей.

Комментарии 10
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конь шахматный
5 3
А сама-то эта овечка в шахматы играть умеет?
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(((
8 0
ВГ, доведете население до массового когнитивного диссонанса своими заголовками. Что это за предмет такой - Министр образования?
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Митрич
9 0
"Грамотеи" из ВГ не перестают удивлять своей дичайшей неграмотностью: не будет такого нового предмета - "Министр образования"! А будет астрономия.... Разницу улавливаете? :-)))
P.S. У ВГ появилась новая "жертва ЕГЭ": некая Кристина Ковалева? Мне интересно: ВГ специально подбирает себе в редактуру бездарей, или это над ними рок такой висит? :-))))
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Интересный у вас заголовок
5 0
"В школах появится новый предмет — Министр образования" — так что же, министр образования и будет новым предметом? Предметом чего? Мебели?
Каждый раз ВГ своими ошибками и заголовками поражает.
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вы
1 0
А по факту постоянно снижают проходные баллы ЕГЭ для получения аттестата. Иначе неприличное количество подростков будут без аттестатов, после 11 лет "обучения", толком не знают своего русского языка, грамоты, умения считать.
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Белка
2 0
Убейтесь со своими никчемными предметами. Бред какой-то. Потом удивляются, почему дети жизнь самоубийством заканчивают. Из-за таких "незначимых" введениях. Жить в школе, извините, нет.
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?
1 0
не расслышал, кто кто космос покорил?
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Венz
3 0
Астрономия - важный и нужный предмет, но не основной, по этому не стоит переусердствовать при составлении учебной программы!
А то наши чиновники часто поступают как тот дурак, если заставить которого Богу молиться - а он себе лоб расшибёт!
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Митрич
1 0
ВГ, доведете население до массового когнитивного диссонанса своими заголовками. Что это за предмет такой - Министр образования?
Население над ними, по-моему, уже просто потешается, а они даже в ус не дуют... Да и чего можно ожидать от безграмотных ребятишек, возомнивших себя журналистами? :-)))
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Митрич
0 0
А сама-то эта овечка в шахматы играть умеет?
А давно подобные вопросы стали интересовать откровенных ослов по жизни? :-))))
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