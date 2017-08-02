Министр образования и науки России Ольга Васильева рассказала об изменениях в школьной программе с 1 сентября.

В новом учебном году, как пишут «Известия», школьникам предстоит осваивать новый предмет — астрономию. По мнению Министра, в стране, которая первая покорила космос, эта дисциплина должна стать обязательной.

«Многие эксперты констатируют избыточность предметов. Разговоры об увеличении или уменьшении нагрузки на ребёнка, естественно, вызывают реакцию в обществе. Но есть предмет, который, по моему мнению, не должен вызывать больших споров и сомнений — это астрономия. С 1 сентября 2017 года она триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов. Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии», — пояснила глава Министерства.

Васильева сказала, что обязательными должны стать и занятия шахматами. Именно эта игра способствует развитию умственных способностей ребёнка. Это, в свою очередь, положительно повлияет на успеваемость.

«В Самарской области в шахматы играют 42 школы. Тюменская область играет, Ханты-Мансийский округ играет. Огромные регионы, в которых играют повсеместно. Интерес к шахматам в обществе возвращается», — рассказала Ольга Васильева.

Министр образования и науки добавила, что важнейшей задачей остается подготовка учителей. Ведь именно от этого во многом зависит уровень образования детей.