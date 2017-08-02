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В оплате ЖКХ появились изменения

Сегодня 10:45
1061
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tvtomsk.ru

Владимир Путин подписал поправки к закону о ЖКХ. Они снова поменяют порядок оплаты общедомовых нужд.

По новому документу, жильцы могут сами выбирать, вносить ли им средства за ОДН по региональным нормативам или по счётчику. Напомним, раньше россияне платили за это только по счётчику.

Но из-за частого мошенничества и начисления тарифов с потолка закон поменяли. С января 2017 года в регионах установили фиксированный размер ОДН. Этот тариф немного выше среднего, так как при его составлении учитывались недобросовестные плательщики. Поэтому, в то время как одних жильцов освободили от произвола коммунальщиков, другие, наоборот, стали вынуждены платить больше.

Теперь же жильцы смогут сами на общем собрании выбирать, как им платить за ОДН. Если счётчика в доме нет, то тариф рассчитают исходя из местных нормативов. Документ закона опубликовала «Российская газета».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, с января 2017 года в коммунальных квитанциях исчезла строка «общедомовые нужды». Cейчас её включают в содержание жилья.

Комментарии 5
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жкх
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Ага!
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Знаем мы про ваши "правильные и честные" тарифы!
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Я так кумекаю:
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96 процентов населения и понятия не имеет о каких-то там "нормативах".
Этим и пользуются все "персонажи", трудящиеся в поте лица своего "В НАШЕМ ИНТЕРЕСЕ".
О каком собрании собственников может идти речь ?
По объявлению, размещенному за 10 дней до даты проведения собрания придет максимум 1,5 - 2 человека - из практики.
Всем на все - "по барабану", пока какие-нибудь Вова или Дима не продумают все тонкости за нас.
Тьфу на нас, как сказал бы о нас всеми абсолютно уважаемый Алишер Бурханович Усманов !
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Бусина
0 0
96 процентов населения и понятия не имеет о каких-то там "нормативах".
Этим и пользуются все "персонажи", трудящиеся в поте лица своего "В НАШЕМ ИНТЕРЕСЕ".
О каком собрании собственников может идти речь ?
По объявлению, размещенному за 10 дней до даты проведения собрания придет максимум 1,5 - 2 человека - из практики.
Всем на все - "по барабану", пока какие-нибудь Вова или Дима не продумают все тонкости за нас.
Тьфу на нас, как сказал бы о нас всеми абсолютно уважаемый Алишер Бурханович Усманов !
1,5-2 человека приходят на собрание, когда объявление вывешивают за сутки или за пол дня до этого самого собрания!!! А когда возмущаемся, что по правилам надо за 10 дней, то игнорируют!!!
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Людмила
0 0
96 процентов населения и понятия не имеет о каких-то там "нормативах".
Этим и пользуются все "персонажи", трудящиеся в поте лица своего "В НАШЕМ ИНТЕРЕСЕ".
О каком собрании собственников может идти речь ?
По объявлению, размещенному за 10 дней до даты проведения собрания придет максимум 1,5 - 2 человека - из практики.
Всем на все - "по барабану", пока какие-нибудь Вова или Дима не продумают все тонкости за нас.
Тьфу на нас, как сказал бы о нас всеми абсолютно уважаемый Алишер Бурханович Усманов !
Счета на коммунальные услуги по содержанию общедомового имущества (ОДН) Управляющим компаниям и ТСЖ выставляют РСО со всеми своими "не балансами",т.е. такие суммы,какие им "захочется",не зависимо ни от нормативов,ни от показаний счетчиков.Главное! Добросовестным плательщикам ПРИДЕТСЯ платить за должников,т.к. РСО в УК иТСЖ представляет ОБЩИЙ счет на МКД по КУ на СОИ,а не на каждого жителя.
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