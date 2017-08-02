Владимир Путин подписал поправки к закону о ЖКХ. Они снова поменяют порядок оплаты общедомовых нужд.

По новому документу, жильцы могут сами выбирать, вносить ли им средства за ОДН по региональным нормативам или по счётчику. Напомним, раньше россияне платили за это только по счётчику.

Но из-за частого мошенничества и начисления тарифов с потолка закон поменяли. С января 2017 года в регионах установили фиксированный размер ОДН. Этот тариф немного выше среднего, так как при его составлении учитывались недобросовестные плательщики. Поэтому, в то время как одних жильцов освободили от произвола коммунальщиков, другие, наоборот, стали вынуждены платить больше.

Теперь же жильцы смогут сами на общем собрании выбирать, как им платить за ОДН. Если счётчика в доме нет, то тариф рассчитают исходя из местных нормативов. Документ закона опубликовала «Российская газета».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, с января 2017 года в коммунальных квитанциях исчезла строка «общедомовые нужды». Cейчас её включают в содержание жилья.