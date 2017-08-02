Рейтинг возглавил автомобиль отечественного производства.

Список наиболее востребованных внедорожников с пробегом составлен по итогам января-мая 2017 года. Его подготовили эксперты агентства «Автостат Инфо».

На первом месте оказалась модель «Лада 4×4». Второе место заняла «Шевроле Нива». Замыкает тройку лидеров «Тойота Ленд Краузер».

Также в рейтинг вошли «Тойота Рав 4», «Ниссан Кашкай», «Ниссан Икс-Трейл», «Хонда ЦР-В», «Киа Спортейдж», «УАЗ Хантер», «Митсубиси Аутлендер».