Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
Сегодня 11:05
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Рейтинг возглавил автомобиль отечественного производства.
Список наиболее востребованных внедорожников с пробегом составлен по итогам января-мая 2017 года. Его подготовили эксперты агентства «Автостат Инфо».
На первом месте оказалась модель «Лада 4×4». Второе место заняла «Шевроле Нива». Замыкает тройку лидеров «Тойота Ленд Краузер».
Также в рейтинг вошли «Тойота Рав 4», «Ниссан Кашкай», «Ниссан Икс-Трейл», «Хонда ЦР-В», «Киа Спортейдж», «УАЗ Хантер», «Митсубиси Аутлендер».
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