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Названы самые популярные подержанные внедорожники в России

Сегодня 11:05
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
aiminsuranceoftexas.com

Рейтинг возглавил автомобиль отечественного производства.

Список наиболее востребованных внедорожников с пробегом составлен по итогам января-мая 2017 года. Его подготовили эксперты агентства «Автостат Инфо».

На первом месте оказалась модель «Лада 4×4». Второе место заняла «Шевроле Нива». Замыкает тройку лидеров «Тойота Ленд Краузер».

Также в рейтинг вошли «Тойота Рав 4», «Ниссан Кашкай», «Ниссан Икс-Трейл», «Хонда ЦР-В», «Киа Спортейдж», «УАЗ Хантер», «Митсубиси Аутлендер».

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