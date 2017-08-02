Политик из Новокузнецка Сергей Неверов снова опроверг слухи о своём желании стать преемником Амана Тулеева.

Об этом секретарь генсовета Единой России заявил на форуме «Территория смыслов».

«Вы можете написать: „Неверов об этом не думает“», — сказал он журналистам. Политика цитирует Novokuznetsk.su.

Также Неверов добавил, что не собирается покидать пост секретаря Генсовета.

Как ранее писал ВашГород.ру, федеральные и местные СМИ гадают, кто может сменить Амана Тулеева на посту губернатора Кузбасса. Политологи считают, что болезнь Амана Гумировича застала Кремль врасплох, поэтому возможный преемник пока неизвестен. Не исключено, что новый губернатор будет тесно связан с крупными промышленниками Кузбасса.

Аман Тулеев тем временем восстанавливается в Москве после сложной операции.