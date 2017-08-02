Полицейские рассказали, почему ребёнок оказался на подоконнике, и где в это время находилась его мама.

Как уже сообщал ВашГород.ру, инцидент произошёл на улице Ворошилова, 40 в областном центре Кузбасса. Маленькую девочку в окне 8-го этажа заметили инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Ленинский». В это время они проводили рейд. Малышка плакала и звала маму.

Полицейские вызвали к месту происшествия специалистов Кемеровской службы спасения. В это время одна из сотрудниц полиции организовала возле дома граждан, которые вынесли подушки и растянули одеяла для страховки и смягчения удара на случай падения ребёнка. Другая инспектор ПДН установила, в какой именно комнате общежития находится ребёнок и через дверь отвлекла малышку от окна. Дверь квартиры никто не открывал. Прибывшие сотрудники службы спасения по лестнице проникли через окно в жилище и изнутри открыли полицейским комнату, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Мама девочки и её сожитель спали. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стражи порядка изъяли ребёнка из семьи. Полуторагодовалую девочку отправили в одно из медицинских учреждений города на обследование.

На мать ребёнка составлен административный протокол. Материалы направлены на рассмотрение городской комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, инспекторы ПДН подготовили документы в органы опеки и попечительства для постановки вопроса о лишении одительских прав.

Также кемеровчанке грозит уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Оставление в опасности». Сейчас полицейские собирают необходимые материалы.