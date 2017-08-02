Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

За ремонтом дорог новокузнечане смогут следить онлайн

Сегодня 11:22
191
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.admnkz.info Zebro.ru

Теперь узнать последние новости о ходе дорожных работ можно, не выходя из дома.

Для новокузнечан во «ВКонтакте» создали группу, посвященную реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации. В паблике размещается самая актуальная информация о дорожных работах в городе.

Информировать горожан будет администрация Новокузнецка и местные СМИ. Сами новокузнечане тоже получат возможность делиться новостями или фотографиями с места проведения работ.

В группе «Безопасные и качественные дороги» любой желающий может задать вопрос, оставить свои замечания или комментарии, касающиеся ремонтных работ и их результатов.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
дп
2 0
Глаз радуется, тому что не ямочный ремонт проводят, а капитальный, и в таком объеме не разу еще не делали обычно небольшими кусками. Объемы радуют, а вот качество посмотрим через год. И еще обратили бы внимание на съезды во дворы.
ответить
аватар
Djon
1 0
Позорище год кузнецкого района а Ленина до дворца Алюминьщеков сделали путя разбиты Обнорского ямочный ремонт делают
ответить
аватар
Кос
0 0
Глаз радуется, тому что не ямочный ремонт проводят, а капитальный, и в таком объеме не разу еще не делали обычно небольшими кусками. Объемы радуют, а вот качество посмотрим через год. И еще обратили бы внимание на съезды во дворы.
Конечно посмотрим, выборы через год, вот те и дороги
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ