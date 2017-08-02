Теперь узнать последние новости о ходе дорожных работ можно, не выходя из дома.

Для новокузнечан во «ВКонтакте» создали группу, посвященную реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации. В паблике размещается самая актуальная информация о дорожных работах в городе.

Информировать горожан будет администрация Новокузнецка и местные СМИ. Сами новокузнечане тоже получат возможность делиться новостями или фотографиями с места проведения работ.

В группе «Безопасные и качественные дороги» любой желающий может задать вопрос, оставить свои замечания или комментарии, касающиеся ремонтных работ и их результатов.