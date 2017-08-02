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СМИ: На место Андрея Малахова претендуют два кандидата

Сегодня 12:10
310
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
krivoe-zerkalo.ru

Популярному телеведущему «Первого канала» Андрею Малахову подыскивают замену.

Руководство телеканала рассматривает две кандидатуры на его место. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил осведомлённый источник.

Имена претендентов пока не разглашаются, однако есть сведения, что они не принадлежат к кругу известных медийных персон.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на днях в СМИ появилась информация, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала» из-за конфликта с новым продюсером ток-шоу «Пусть говорят».

Комментарии 1
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бревно Ленина
1 0
Лолиту Милявскую надо с передачей "Пусть трясут"
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