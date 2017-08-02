Популярному телеведущему «Первого канала» Андрею Малахову подыскивают замену.

Руководство телеканала рассматривает две кандидатуры на его место. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил осведомлённый источник.

Имена претендентов пока не разглашаются, однако есть сведения, что они не принадлежат к кругу известных медийных персон.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на днях в СМИ появилась информация, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала» из-за конфликта с новым продюсером ток-шоу «Пусть говорят».