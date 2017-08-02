Детей защитят от опасной и негативной информации в интернет-пространстве.

Лига безопасного интернета (ЛБИ) готовит к 2020 году список «белых сайтов», сообщают Novokuznetsk.su. Планируется, что к названному сроку несовершеннолетние пользователи интернета будут иметь доступ только к разрешённым ресурсам.

Сайты, одобренные ЛБИ, будут доступны для всех. А вот, чтобы посмотреть ресурс, попавший в «черный список», необходимо будет обратиться с заявлением к интернет-провайдеру.

Сама программа, позволяющая осуществлять фильтрацию сайтов, пока находится в разработке. Она получила название «Национальной системы фильтрации интернет-трафика» (НаСФИТ).

Есть два варианта защитной системы. Один из них будет разработан специально для использования в школах, другой — для всех пользователей интернета.

Такие меры предусматривает госпрограмма «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил Дмитрий Медведев.

Государственная программа предполагает, что к 2020 году все отдалённые населённые пункты, где проживают более 250 человек получат доступ к интернету.

Напомним, что сейчас существует единый реестр запрещенной информации. Его создали еще в 2012 году.