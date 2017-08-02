Росстат составил рейтинг самых грязных городов России. Наши в топе.

Кемерово и Новокузнецк по итогам первого полугодия 2017 года в очередной раз попали в топ-5 загрязненных городов России, сообщает Росстат. В рейтинг вошли субъекты, где уровень загрязнения атмосферы превышает нормы.

В столице Кузбасса за 2017 год зарегистрирован только один случай превышения опасных веществ в воздухе. Однако концентрация была превышена в 13 раз.

В Новокузнецке наблюдалось два таких случая, и уровень допустимой нормы был превышен в 18 раз. Этот показатель улучшился по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году в Новокузнецке зафиксировали шесть случаев превышения опасных веществ. Сам уровень загрязнения был выше нормы в 29 раз.

В антирейтинг попали также Магнитогорск, Чита и Улан-Удэ.