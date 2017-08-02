Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Кемерово и Новокузнецк вошли в рейтинг самых загрязнённых городов

Сегодня 18:55
2527
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://betrothedkelsey.blogspot.ru

Росстат составил рейтинг самых грязных городов России. Наши в топе.

Кемерово и Новокузнецк по итогам первого полугодия 2017 года в очередной раз попали в топ-5 загрязненных городов России, сообщает Росстат. В рейтинг вошли субъекты, где уровень загрязнения атмосферы превышает нормы.

В столице Кузбасса за 2017 год зарегистрирован только один случай превышения опасных веществ в воздухе. Однако концентрация была превышена в 13 раз.

В Новокузнецке наблюдалось два таких случая, и уровень допустимой нормы был превышен в 18 раз. Этот показатель улучшился по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году в Новокузнецке зафиксировали шесть случаев превышения опасных веществ. Сам уровень загрязнения был выше нормы в 29 раз.

В антирейтинг попали также Магнитогорск, Чита и Улан-Удэ.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
фомка
17 7
В Новокузнецке уровень загрязнения превышает не только в воздухе, и но в самих жителях!
ответить
аватар
я
3 1
щегловка хим.пром.вонь по всему селу
ответить
аватар
2
4 2
В одной!!! сигарете от 10000 до 15000 ПДК бензапирена. Хватит истерить уже.
ответить
аватар
Просто
4 3
щегловка хим.пром.вонь по всему селу
Народ там проживает вонючий.
ответить
аватар
Ээээх!
6 2
Новокузнецк попал в список за дело, а Щегловка, как всегда примазалась.
ответить
аватар
Я так кумекаю:
4 0
И это технологическая грязь.
Никогда и никакой неверов или потанина не выйдет с инициативой компенсировать жителям колонии этот негатив материально ... !!!!!!!?
ответить
аватар
Сибиряк
3 0
Какой-то странный список.
Большая часть загрязнений воздуха в городах - от авто. В городах-миллионерах типа Москвы загрязнение должно быть на порядок выше.
ответить
аватар
Денис
4 0
В Москве самый чистый воздух походу).
ответить
аватар
Гыыыыы!
2 0
В Москве самый чистый воздух походу).
Только не в госдуме!
Там вонючки одни.
ответить
аватар
РЫСЬ
2 3
У нас СГМК только чего стоит, что в бывшей литейке КМК работает. Воздух не воняет при выбросах, только завораживающее розовое небо, а вреда больше, чем от ЗСМК. Этот завод - тихий убийца
ответить
аватар
Рысь
0 0
Судя по минусовке, прессуха СГМК не дремлет. Ребята! Рабдень закончен - выдохните.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ