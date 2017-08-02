Новокузнецкий «Металлург» завершил тренировочный сбор, результатом которого стала игра с ХК «Сочи». А в эти дни «Кузня» бьётся с командами КХЛ в турнире, который проходит в Нижнем Новгороде.

Как уже не раз отмечали тренеры, во время сбора в Сочи были созданы идеальные условия для подготовки команды.

«Мы ставили задачу наиграть определенный тактический рисунок, поработать над игрой в неравных составах и определить костяк команды. Вместе с тренером по физической подготовке закладывали и фундамент функциональной подготовки. Эта работа будет продолжена затем в Новокузнецке», — рассказал Вадим Шахрайчук.

Также пока нет определённости с составом. Ведь тренерский штаб и руководство клуба поставили перед собой задачу соответствовать уровню Континентальной хоккейной лиги. Поэтому не совсем довольны тем, как выглядит команда.

В настоящее время поиск новичков продолжается. Однако проблема заключается в том, что не многие хотят ехать играть так далеко за Урал. Примером тому стала попытка приобрести двух канадских хоккеистов, которые в итоге предпочли играть в Европе пусть и за меньшие деньги.

По мнению Вадима Шахрайчука, есть и ряд приобретений, которые усилили «Металлург». В частности, главный тренер «Кузни» о переходе Игоря Фефелова.

«Нам нужен был нападающий именно с такими физическими данными. Не стоит зацикливаться только лишь на статистике Игоря в последних сезонах, потому что одного и того же хоккеиста, в зависимости от команды, за которую он играет, можно использовать в тактическом плане по-разному. Видно, что у Фефелова неплохое катание, игровое мышление, есть данные. Надо только чуть-чуть добавить физической мощи за счет хоккейной наглости. Думаю, в следующем сезоне Игорь может претендовать на возвращение в один из клубов КХЛ. А еще лучше, если бы он вернулся в Континентальную хоккейную лигу в составе нашей команды», — поделился Вадим Шахрайчук.

Была восстановлена и словацкая связка Бруно Мраз — Юрай Майдан. Эти два хоккеиста играли за один клуб «Зволен». Более того, словакам будет легче адаптироваться и показывать достойный результат.